'Government shutdown' in de VS is van kracht LVA

20 januari 2018

06u15

Bron: Belga, CNN 1 In de Verenigde Staten gaat de overheid in shutdown. Een wetsontwerp over een tijdelijke begroting tot 16 februari, dat donderdag wel door het Huis van Afgevaardigden werd goedgekeurd, raakte vrijdag niet door de Senaat.

Vrijdag stemden 50 senatoren voor het wetsontwerp, terwijl er 48 zich tegen de tekst kantten. Om de tijdelijke financiering goed te keuren, was een meerderheid van 60 van de 100 senatoren nodig. De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van het Witte Huis en de senatoren in de aanloop naar de stemming leverden niets op.

De voornaamste twistappel tussen Democraten en Republikeinen blijft het migratiebeleid. De Democraten willen in ruil voor hun steun beschermingsmaatregelen voor honderdduizenden jonge illegalen - de zogenaamde "Dreamers" - die het risico lopen om gedeporteerd te worden nu president Donald Trump het DACA-programma vanaf maart wil laten uitdoven.

Om 6 uur Belgische tijd is de tijdelijke begroting die vlak voor kerst werd goedgekeurd verstreken en daarop volgt nu onvermijdelijk een 'government shutdown'. Daarbij worden de meeste overheidsdiensten bevroren, buiten die diensten die als "essentieel" worden beschouwd, zoals Homeland Security of de FBI. Tijdens een shutdown wordt 40 procent van de federale ambtenaren op onbetaald verlof gestuurd, wat neerkomt op 1 miljoen werknemers.

Trump geeft Democraten de schuld

Meteen na het dichtdraaien van de federale geldkraan heeft de Amerikaanse president Donald Trump keihard uitgehaald naar de Democratische leden in de Senaat die een tegenprestatie eisten om deze 'shutdown' te voorkomen.

"De roekeloze eisen van de Democraten hebben er nu voor gezorgd dat ons lang gegijzeld is en militairen en hulpverleners niet kunnen worden ingezet", schreef Trump op Twitter.

Naast de Democraten is ook een groep conservatieve Republikeinen in het congres (de zogenoemde Freedom Caucus) tegen het openhouden van de geldkraan. Zij doen dat omdat ze uit principe voor het verkleinen van overheidsuitgaven zijn. Vooral op het gebied van sociale zaken en gezondheidszorg vinden zij dat de overheid minder moet uitgeven. Zij kregen geen kritiek van Trump.

Mitch McConell, de Republikeinse leider in de Senaat, vond net als Trump dat de Democraten schuld dragen aan de ontstane impasse. Hij beloofde vandaag met een nieuw voorstel te komen om de geldkraan van de overheid in ieder geval tot 8 februari weer open te zetten.

"Trump is verantwoordelijk"

Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat zei dat "Trump alleen verantwoordelijk is" voor de shutdown. "De president heeft zijn senatoren steeds maar tegengehouden om te onderhandelen", aldus Schumer, die Trump en de Republikeinen opriep om zaterdag door te praten om tot een oplossing te komen. "Wij staan altijd open om te praten over een oplossing waar beide partijen het mee eens kunnen zijn", aldus Schumer.