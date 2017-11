"Gouden handdruk van 10 miljoen voor Mugabe" kv

01u51

Bron: ANP, The Guardian 0 Reuters Robert Mugabe, president van Zimbabwe, en zijn vrouw Grace. De afgetreden president van Zimbabwe Robert Mugabe krijgt een gouden handdruk van miljoenen. De exacte bedragen zijn nog niet bekend, maar een prominent lid van regeringspartij Zanu-PF heeft tegen Zimbabwaanse en Britse media gezegd dat het om minstens 10 miljoen Amerikaanse dollars (8,5 miljoen euro) gaat.

De 93-jarige Mugabe zou in elk geval direct 5 miljoen dollar contant krijgen. De rest van het bedrag zou de komende maanden worden betaald. Ook krijgt de voormalige president zijn salaris van 150.000 dollar tot aan zijn dood doorbetaald. Daarna zal zijn vrouw Grace voor de rest van haar leven de helft van dat bedrag ontvangen.

Extraatjes

Mugabe en zijn vrouw mogen in hun riant landhuis, gekend als het Blue Roof (het Blauwe Dak), in Harare blijven wonen. De staat zal betalen voor hun medische zorgen, hun huishoud- en veiligheidspersoneel en reizen naar het buitenland.

Voorafgaand aan zijn benoeming heeft Emmerson Mnangagwa, de nieuwe president van Zimbabwe, maximale veiligheid en een goed bestaan gegarandeerd aan zijn voorganger en diens familie.

Kritiek

De oppositie bekritiseert de overeenkomst met de voormalige president. “We zijn niet op de hoogte van een overeenkomst met Mugabe en als er een overeenkomst over geld of iets anders zou zijn, dan is dat ongrondwettig,” reageert Douglas Mwonzora, secretaris-generaal van Movement for Democratic Change, de voornaamste oppositiepartij in Zimbabwe. “Wat de grondwet betreft is Mugabe een gepensioneerde president en hij heeft geen immuniteit voor criminele of burgerlijke overtredingen begaan tijdens zijn ambt. Bij Zanu-PF kunnen ze elkaar immuniteit schenken, maar de wet laat dat niet toe,” verklaart hij.

Volgens Themba Mliswa, een onafhankelijk parlementslid, is er “geen enkel land dat een voormalige president graag in een staat van armoede wil zien,” maar leiders moeten begrijpen dat ze aansprakelijk zijn, beklemtoont hij. “Er moet een goed precedent zijn. Je kan een president niet zomaar laten roven en plunderen en denken dat hij het mag houden,” aldus Mliswa.