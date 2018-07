"Goud aan boord van Russisch oorlogsschip zou maar 8,6 miljard dollar waard zijn" Kees Graafland

26 juli 2018

10u06

Bron: AD.nl 2 De geclaimde vondst was superspectaculair. Een Zuid-Koreaans bedrijf zei het wrak van het Russische oorlogsschip Dimitrii Donskoi te hebben gevonden. Het gezonken schip zou gigantische hoeveelheden goud aan boord hebben ter waarde van 112 tot zelfs zo'n 133 miljard dollar. Maar nu krabbelt het bedrijf terug en heeft het een onderzoek om beursmanipulatie aan zijn broek. Is het goud er wel? En hoeveel is het waard?

Iets meer dan een week geleden maakte het Zuid-Koreaanse bedrijf Shinil Marine melding van de opvallende vondst. De Dimittrii Donskoi was gevonden! 113 jaar nadat het tot zinken was gebracht tijdens de Russisch-Japanse Oorlog (1904-1905) vlakbij het Zuid-Koreaanse eiland Ulleungdo.



Er werd al jaren naar het wrak gezocht en vorige week zaterdag was het eindelijk gevonden op een diepte van 434 meter, ongeveer anderhalve kilometer van de kust. Een dag later werd geconstateerd dat het inderdaad om de Donskoi ging en ging het vooral om de vele ijzeren kisten aan boord van het wrak, waar waarschijnlijk het goud in zat.

Excuses

Vandaag ging Shinil Marine toch wat door het stof. "We hebben het bestaan van het goud nog niet daadwerkelijk kunnen verifiëren", lichtte ceo Choe Yong-seok toe. "En we verontschuldigen ons voor de verkeerde bedragen die in de media zijn gekomen. Volgens berichtgeving gaat het om 200 ton goud, maar dat zou nu slechts 8,6 miljard dollar waard zijn."



Bij de presentatie van de vondst van het schip liet het bedrijf onder water gemaakte beelden van het wrak zien. De naam Donskoi verscheen in beeld, en de ijzeren kisten. Daar zouden 'belangrijke items in', zei Choe. Er werden onduidelijke Russische bronnen genoemd. In de kisten 'moesten wel de goudstaven of gouden munten in zitten'. Maar het goud zelf werd niet getoond.

Onderzoek

De excuses van Choe komen op dezelfde dag als dat de financiële waakhond van Zuid-Korea vermeldde de claims van het bergingsbedrijf te onderzoeken. De huidige en vorige top van het bedrijf zouden sinds begin deze maand aandelen in Jeil Steel hebben gekocht. De waarde van dat aandeel zou enorm zijn gestegen sinds Choe de vondst van de Donskoi en het goud verkondigde, met wel 139%.



"Het lijkt daarom of men de aandelenprijzen heeft willen manipuleren met ongeverifieerde informatie", aldus een woordvoerder van de waakhond tegen persbureau Reuters.



Jeil Steel heeft elke betrokkenheid bij de duikoperatie ontkend. Volgens Choe hebben de topmannen de aandelen als privépersoon gekocht en heeft het bedrijf Shinil Marine daarmee niets te maken.