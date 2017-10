"Google vindt voor tienduizenden dollars aan Russische advertenties" TT

13u42

Bron: The Washington Post 0 AP Internetbedrijf Google heeft op zijn platformen voor tienduizenden dollars aan Russische advertenties geïdentificeerd die als doel hadden desinformatie te verspreiden tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van vorig jaar. Dat schrijft The Washington Post.

De krant schrijft dat op basis van anonieme bronnen. Google zelf wilde niet reageren.



De advertenties zouden niet alleen op Googles zoekmachine verschenen zijn, maar bijvoorbeeld ook op YouTube en Gmail. Ze zouden niet gekocht zijn door de Kremlin-gerelateerde groep die ook advertenties op Facebook inzette tijdens de verkiezingscampagne, maar door andere, onbekende, Russen.



Google startte onlangs een intern onderzoek naar de advertenties, nadat het Amerikaanse Congres een oproep aan technologiebedrijven had gedaan eventuele Russische inmenging te onderzoeken. Een woordvoerster verklaarde vorige maand echter dat er nog geen bewijs was gevonden voor "dit soort advertentiecampagne".



Google is het grootste advertentiebedrijf ter wereld, YouTube de grootste videosite ter wereld.