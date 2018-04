"Google en YouTube bestoken Amerikaanse kinderen onrechtmatig met reclame" TTR

09 april 2018

10u38

Bron: Belga 0 YouTube en zijn moederbedrijf Google houden onrechtmatig de gegevens bij van Amerikaanse kinderen jonger dan 13 jaar om hen zo reclameboodschappen te kunnen sturen. Dat zeggen 23 kinderrechten-, consumenten- en privacyorganisaties die daarover een klacht hebben ingediend bij de federale overheid in Washington. Ook al is YouTube enkel bestemd voor oudere kinderen, zou 80 procent van de Amerikaanse 6- tot 12-jarigen gebruikmaken van de videosite.

"Google heeft twee gezichten wanneer het in zijn gebruiksvoorwaarden valselijk beweert dat YouTube enkel voor 13-jarigen en ouderen bedoeld is, maar opzettelijk jonge kinderen naar een met reclameboodschappen gevulde digitale speeltuin lokt", zegt Jeff Chester van het Center for Digital Democracy. "Net als Facebook beschikt Google over een gigantische schat aan informatie, waarmee het winst maakt in plaats van de privacy te beschermen."

Volgens de klagers zou Google van kleine kinderen de locatiegegevens bijhouden, het type toestel waarmee ze naar YouTube-filmpjes kijken en hun telefoonnummer. Zo zouden ze met specifieke advertenties bereikt kunnen worden, ook al zegt de Amerikaanse wetgever dat de toestemming van hun ouders daarvoor vereist is. Maar die wetgeving zou door Google dus worden omzeild.