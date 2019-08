“Google en co. doen zaken met omstreden Myanmarees leger” ES

De mensenrechtenorganisatie Burma Campaign UK (BCUK) beschuldigt Google, Apple, Huawei en 35 andere bedrijven ervan banden te hebben of zaken te doen met het leger van Myanmar. De organisatie stelt dat leger verantwoordelijk voor het geweld tegen de Rohingya-moslims in 2017. Google en Apple zouden apps aanbieden van diensten van het leger.

De 38 bedrijven vervoegen een eerdere lijst van 45 bedrijven en bevat details van de banden van elk bedrijf met het Myanmarese leger. Google, zo zegt BCUK, biedt apps aan van het bureau van de opperbevelhebber van dat leger, het ministerie van Defensie en een militaire krant. Apple zou apps aanbieden van het militaire telecommunicatiebedrijf MyTel en Huawei zou helpen bij de ontwikkeling van het 5G-netwerk van MyTel, zo zegt de organisatie.

“Wanneer een internationaal bedrijf zaken doet met een militair bedrijf, inclusief het promoten van hun producten, helpen ze het leger om geld te verdienen dat het gebruikt om schendingen van de mensenrechten te begaan", zegt Mark Farmaner, directeur van BCUK.

Ngo Burma Campaign UK wil sancties

Burma Campaign UK is een ngo die instaat voor de mensenrechten en democratie in Myanmar, het vroegere Birma. Het zegt westerse regeringen te willen aanmoedigen sancties op te leggen aan bedrijven die in militaire handen zijn.

Verschillende Westerse landen en de VN hebben al kritiek geuit op de manier waarop het leger bij het geweld op de Rohingya betrokken was.