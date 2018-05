"Golden State Killer zag als kind hoe zijn zusje van zeven door twee mannen verkracht werd" IB

13 mei 2018

05u22

Bron: Buzzfeed 1 In de Verenigde Staten is nieuwe informatie naar buiten gekomen in verband met het onderzoek naar Joseph James DeAngelo, de man die beschuldigd is van twaalf moorden in Californië in de jaren zeventig en tachtig. Als kind zou de vermoedelijke moordenaar gezien hebben hoe zijn kleine zusje van zeven door twee mannen verkracht werd.

Joseph James ‘Joe’ DeAngelo was tien toen hij samen met zijn zusje Constance, zeven, aan het spelen was in een hangaar op een militaire basis in Duitsland. De vader van de familie, Joseph DeAngelo Senior, werkte voor het Amerikaanse luchtmacht, waardoor de familie vaak verhuisde.

Op een bepaald moment wandelden twee mannen de hangaar binnen en verkrachtten het meisje voor de neus van haar op dat moment negen of tienjarige broertje. Dat zegt Jesse Ryland, de inmiddels 35-jarige zoon van Constance en de neef van de Golden State Killer. De vrouw deed de bekentenis op haar sterfbed vorig jaar. “Misschien was het dat wat Joe deed doorslaan”, zegt haar zoon nu. “Het moet vreselijk zijn om als kind te moeten zien hoe je zus wordt verkracht.”

Verkrachtingsfantasie

Ann Wolbert Burgess, een psychiatrieprofessor die de achtergronden van seriemoordenaars voor de FBI heeft onderzocht, gelooft dat het incident een soort verkrachtingsfantasie heeft doen ontstaan bij DeAngelo. Volgens haar ontwikkelen criminelen vaak al op vroege leeftijd een ‘obsessie’ met wat hun latere misdaad zal worden. “Dit is natuurlijk belangrijk en kan de kiem zijn voor de fantasie. Waarschijnlijk hield hij wat er was gebeurd voor zichzelf.”

Ook Paul Holes, een gepensioneerde onderzoeker naar cold cases, die 24 jaar lang probeerde om de Golden State Killer op te pakken, denkt dat het getuige zijn van de verkrachting van zijn zusje een uitermate traumatische gebeurtenis voor DeAngelo was, die mogelijk de kiem legde voor zijn latere daden. “Als we meer te weten komen over hem en zijn kindertijd, kan krijgen we een beter inzicht hoe zoiets bijgedragen heeft tot zijn ontwikkeling tot wie hij was.”

Rechtzaak

Joe DeAngelo, een voormalige agent slaagde er jarenlang in uit handen van politie te blijven. Die was al naar hem op zoek sinds hij zijn eerste feiten pleegde in 1976. DeAngelo wordt ervan verdacht achter 50 verkrachtingen en 12 moorden te zitten in de jaren zeventig en tachtig. Hij verraste zijn slachtoffers meestal in hun slaap en verkrachtte de vrouwen terwijl hun partner vastgebonden was en moest toekijken.

Of de verkrachting van zijn zus wordt meegenomen in de rechtszaak tegen Joe DeAngelo, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de officier van Justitie in Sacramento County laat weten dat er contact opgenomen is met de familie om het incident te bespreken, maar wilde geen verder commentaar geven.