'Golden State Killer' pleit schuldig aan zeker 13 moorden en tientallen verkrachtingen ADN

29 juni 2020

21u18

Bron: Belga, CNN 2 Joseph DeAngelo, de "Golden State killer" die in de jaren zeventig en tachtig Californië terroriseerde, heeft maandag in een rechtbank in Sacramento ingestemd met schuldig te pleiten aan zeker 13 moorden, tientallen verkrachtingen, ontvoeringen en andere misdaden.

Als onderdeel van een deal die met het openbaar ministerie is onderhandeld, moet de intussen frêle 74-jarige seriemoordenaar toegeven aan feiten met straffen van lange duur, in ruil voor het laten vallen van de doodstraf. Hij riskeert 11 levenslange gevangenisstraffen.

DeAngelo, een voormalige politieman, werd in 2018 eindelijk opgepakt in een buitenwijk van het Noord-Californische Sacramento, dankzij DNA-sporen vanop een van de plaatsen delict, die werden vergeleken met de genetische informatie in een stamboomdatabase.



Hij kon daarop gelinkt worden aan verschillende gruwelijke feiten die jarenlang onopgelost waren gebleven. DeAngelo wordt ervan verdacht achter in totaal meer dan 50 verkrachtingen en minstens 13 moorden te zitten in de jaren zeventig en tachtig.