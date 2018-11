"Goede vooruitgang", maar "werk gaat voort" na onderhoud van Juncker met May over brexit TT kv

21 november 2018

18u28

Bron: Belga 2 Er is tijdens het onderhoud van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker met de Britse premier Theresa May “zeer goede vooruitgang” geboekt over het brexit-akkoord, maar “het werk gaat voort”. Zo klonk het vanavond bij de Europese Commissie na afloop van het gesprek tussen Juncker en May.

Vier dagen voor aanvang van een cruciale Europese top over het Britse vertrek uit de Europese Unie was May deze avond naar Brussel afgezakt om de weg naar een volledig akkoord te plaveien. Zondag moeten de staatshoofden en regeringsleiders hun fiat geven voor het echtscheidingsverdrag en een politieke verklaring over de toekomstige relaties tussen de EU en Groot-Brittannië goedkeuren.

Het gesprek in het Berlaymontgebouw van de Commissie duurde ongeveer twee uur, maar leidde nog niet tot een doorbraak. May zou zaterdag naar Brussel terugkeren om de onderhandelingen voort te zetten, in tussentijd spreken de technische onderhandelaars verder.



Gepland is dat de Britse premier zondag zal deelnemen aan het tweede luik van de top. Zondag moet er een akkoord op tafel liggen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zou niet naar de top willen komen als er geen definitieve tekst op tafel ligt, vernam het persagentschap Bloomberg. Zondag toch nog onderhandelen over de laatste details, zou niet meer kunnen.

De Britse en Europese onderhandelaars kwamen vorige week tot een voorlopig akkoord over de boedelscheiding. Die tekst van bijna 600 pagina's is af, maar de politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië is dat nog niet.

Nog geen consensus

Bovendien is er ook over het eerste document nog geen consensus. Aan Europese kant is Frankrijk bezorgd over visserijrechten in Britse wateren, Spanje kan zich niet vinden in de regeling voor Gibraltar. Aan Britse zijde heeft Theresa May dan weer de grootste moeite om het parlement, inclusief haar eigen partijgenoten, te overtuigen van de tekst. Dat bleek eerder op de middag nog maar eens tijdens het wekelijkse vragenuurtje.



Eurocommissaris Valdis Dombrovskis verklaarde vandaag dat de deal tegen vrijdag rond moet zijn, zodat de kabinetsmedewerkers van de Europese regeringsleiders er al door kunnen gaan tegen de top van zondag. “We hebben ons doel nog niet bereikt”, zei hij.

Na de top van zondag moet May de deal nog door het Britse parlement zien te krijgen, en dat dreigt een loodzware klus te zullen worden. De Britse premier herhaalde vanmiddag dat er geen werkbaar alternatief is. “Die zou nog meer onzekerheid en nog meer verdeeldheid zaaien”, waarschuwde ze haar tegenstanders, “of er zelfs toe leiden dat er helemaal geen brexit komt”.