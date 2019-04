‘Godin van Silicon Valley’ riskeert 20 jaar cel, maar verloofde wil nog steeds met haar trouwen TVC

08 april 2019

12u56

Bron: The New York Post, Daily Mail 0 De familie van William ‘Billy’ Evans (27), de verloofde van Theranos-oprichtster Elizabeth Holmes (35), maakt zich zorgen. Hun toekomstig familielid wordt aangeklaagd voor ‘massale fraude’ waardoor een celstraf van twintig jaar boven haar hoofd hangt. En toch wil Evans nog steeds met de vrouwelijke ex-miljardair trouwen. “Het is net alsof hij is gehersenspoeld”, zegt een vriend van Evans.

Ondanks dat Elizabeth Holmes wordt bestempeld als ‘frauduleus’ en ‘manipulerend’, blijft Evans zijn verloofde trouw. Het gevallen start-upwonder is momenteel het onderwerp van HBO-documentaire ‘The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley’, waardoor haar naam als een lopend uurtje over sociale media gaat. Ook door nieuwsmedia wordt ze nauwlettend in de gaten gehouden, nadat bekend werd dat haar bedrijf Theranos opgezet spel was: revolutionaire bloedtesten waarbij maar één druppel bloed nodig was om op aandoeningen te kunnen testen, werkten niet.

Tegen Holmes loopt intussen een strafzaak van de Amerikaanse beurswaakhond SEC wegens het misleiden van investeerders. Het bedrijf dat in 2015 nog ruim tien miljard dollar waard was, is vandaag niets meer waard.

Zijn familie begrijpt er niets meer van. Het is net alsof hij is gehersenspoeld. Vriend van William Evans

Erfgenaam hotelketen

Met wie is Holmes dan verloofd? William Evans is een erfgenaam van de Amerikaanse hotelketen ‘Evans Hotel Group’. Zijn broer en zus, hun partners en zijn ouders besturen samen drie grote hotelresorts, maar William wilde liever een andere richting uitgaan. Nadat hij aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) afstudeerde, ging hij eerst bij LinkedIn werken om vervolgens in 2017 over te stappen naar Luminar Technologies. Een toonaangevende start-up op het gebied van sensortechnologie voor autonome voertuigen.

Fout beeld

Vrienden en familie van Evans probeerden hem te overtuigen om het huwelijk af te gelasten, maar het koppel liet weten dat het trouwfeest zal doorgaan. “De uitnodigingen werden ongeveer twee weken geleden verzonden”, zegt een bron tegen The New York Post. “Zijn familie begrijpt er niets meer van. Het is net alsof hij is gehersenspoeld.”

Evans zou tegen zijn vrienden hebben gezegd dat de media een fout beeld van haar geven. “We hebben hem proberen te waarschuwen dat hij zijn toekomst op het spel zet door bij haar te blijven, maar hij ziet de ernst van de situatie niet in”, aldus een vriend van Evans. “Hij ziet ook geen graten in de rechtszaak die tegen haar loopt.”