"Giuliani wilde dat Trump Turkse prediker Gülen zou uitleveren"

16 oktober 2019

03u50

Rudoph Giuliani, de raadsman van Donald Trump, heeft in 2017 bij Amerikaanse president er meermaals op aangedrongen de Turkse islamitische geestelijke Fethullah Gülen uit te leveren aan Turkije. Dat schrijft The Washington Post. De Turkse president Erdogan houdt Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van juli 2016.

Turkije heeft de VS om zijn uitlevering gevraagd, maar de Verenigde Staten hebben alle verzoeken tot nu toe afgewezen. Volgens de krant zou Trump wel wat gevoeld hebben voor het idee, maar hebben andere adviseurs de president tegengehouden.

De Turkse autoriteiten denken dat Gülen zijn volgelingen op grote schaal liet infiltreren in onder meer de politie, het leger en de ambtenarij. De geestelijke, een voormalige bondgenoot van president Erdogan, leeft al jaren in ballingschap in de Verenigde Staten. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de couppoging.

Critici verwijten Erdogan de mislukte staatsgreep te misbruiken om Gülen-aanhangers aan te pakken. Sinds de couppoging tegen zijn regering zijn vele tienduizenden personen opgepakt.

Giuliani zwaar onder vuur

Giuliani ligt op dit moment zwaar onder vuur vanwege zijn rol in de Oekraïne-affaire rond Trump. Volgens de Washington Post is het niet de eerste keer dat Giuliani een zaak voor de Turkse president probeerde te bepleiten: in 2017 zou hij op verzoek van Erdogan vergeefs de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerman onder druk gezet hebben om de Amerikaanse vervolging van een Turks-Iraanse handelaar te stoppen.

Ankara heeft Washington de afgelopen jaren meermaals om Gülens uitlevering gevraagd.