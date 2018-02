"Gisteren waren mijn vriend en ik nog aan het spelen. Vandaag is hij dood": tienerjongen toont via selfies gruwel van Syrisch conflict TTR

21 februari 2018

16u26

Bron: CNN 5 Net zoals veel tieners van zijn leeftijd post de 15-jarige Muhammad Najem regelmatig selfies op sociale media. Wie naar de foto’s kijkt, ziet geen vrolijke beelden maar wel de harde realiteit waarmee Najem dagelijks wordt geconfronteerd. Terwijl het Syrische leger luchtaanvallen uitvoert op Oost-Ghouta legt de tiener de verwoestende impact voor de burgers op beeld vast. Met de kracht van sociale media hoopt Najem hulp te krijgen.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn door bombardementen van het Syrische leger al meer dan 250 mensen, waaronder 58 kinderen, om het leven gekomen in Oost-Ghouta. Dat schrijft CNN. Volgens VN-woordvoerder Stéphane Dujarric krijgen bijna 400.000 mensen er te maken met luchtaanvallen en bombardementen. Zo ook de 15-jarige Najem Muhammad. Met zijn selfies en filmpjes op sociale media wil de tiener het harde leven in Syrië aan de rest van de wereld tonen. "Iedereen moet weten wat er hier in Syrië aan de hand is", vertelt hij aan CNN.

"Gisteren waren een vriend en ik nog aan het spelen in een ondergrondse schuilplaats. Vandaag werden hij en zijn familie gedood tijdens een luchtaanval", schrijft Najem bij een selfie die hij eerder deze maand op Twitter postte. De jongen en zijn familie kwamen onder het puin van een gebouw terecht en overleefden het niet. Alleen al die dag kwamen 80 mensen om het leven in Oost-Ghouta volgens een vrijwilliger van de Syrische burgerbescherming The White Helmets. (Lees verder onder de foto.)

Yesterday we were playing together in the underground shelter. Today my friend and his family were killed by a fighter plane that put his life to death. He and his family were unable to stay under the rubble of the four-storey building near my house a few hours ago.😢 pic.twitter.com/YPz3WiRrT8 muhammad najem(@ muhammadnajem20) link

In een andere krachtige video staat Najem op een dak terwijl de bombardementen op de achtergrond zichtbaar zijn. De tiener kijkt recht in de camera en brengt zijn hartverscheurende boodschap over. "We weten dat jullie genoeg hebben van onze bloederige foto's", aldus Najem. "Maar toch willen we jullie aandacht blijven vragen. Bashar al-Assad, Poetin en Khamenei zijn de moordenaars van onze jeugd. Kom ons redden nog voor het te laat is", vertelt hij.

We know that you got bored from our blood pictures

But We will continue appealing to you

Bashar Al-assad, potin and khaminei killed our childhood

Save us before it is too late

What is the world, which can send machines to the martian and can't do anything to stop killing people pic.twitter.com/QtVVWidkzx muhammad najem(@ muhammadnajem20) link

Hoewel Najem dagelijks getuige is van de meest gruwelijke taferelen, probeert hij zich op te trekken aan zijn dromen. De tiener hoopt zijn studies af te maken en wil later graag reporter worden. Hij interviewt dan ook regelmatig kinderen uit zijn buurt. Zo vroeg hij tijdens een interview enkele kinderen naar hun dromen. Hun wensen grijpen iedereen naar de keel. Een jongetje hoopt dat zijn vader uit de gevangenis wordt vrijgelaten. Een ander kind, dat al zijn hele leven in conflictgebied leeft, wenst vooral dat hij zich geen zorgen meer hoeft te maken over drinkbaar water en hout om vuur te maken waaraan hij zich samen met zijn familie kan verwarmen.