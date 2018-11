‘Gilets jaunes’ plannen zaterdag nieuwe betoging in Parijs IB

27 november 2018

23u58

Bron: Belga 0 Het discours van de Franse president Emmanuel Macron heeft de onvrede bij de zogenaamde ‘gilets jaunes’ ofwel ‘gele hesjes’, een burgerbeweging die strijdt tegen de hoge brandstofprijzen en de stijgende levenskosten, niet weggenomen. Integendeel.

Vele demonstranten zijn teleurgesteld en willen hun protest voortzetten. Zaterdag staat een nieuwe betoging gepland in Parijs. Dat maakte één van de woordvoerders vanavond bekend.

Woordvoerder Eric Drouet, die het protest van komende zaterdag aankondigde, werd eerder op de dag ontvangen door de Franse minister van Ecologische Transitie, François de Rugy. De ontmoeting duurde bijna twee uur. "Maar de Fransen zijn helemaal niet overtuigd", verklaarde hij na afloop. "We hadden meer verwacht. We hebben het gevoel dat men niet echt het leven van de mensen wil verbeteren. We willen een debat dat verder gaat dan ecologische transitie en dringen aan op nieuw overleg".

De gele hesjes plannen een betoging komende zaterdag op de Champs Elysées in Parijs. Bij een manifestatie afgelopen weekend kwam het tot geweld en werden tientallen mensen opgepakt.

Corrigerend mechanisme

President Macron maakte vandaag duidelijk dat hij vasthoudt aan zijn plan om de accijnzen op diesel en benzine begin volgend jaar te verhogen. Maar hij beloofde wel een mechanisme in te voeren waarbij de taksen aangepast zouden worden op het moment dat de olieprijzen fors gaan stijgen. Minister de Rugy beloofde op zijn beurt om in alle Franse departementen debatten te organiseren, waar burgers hun mening kwijt kunnen.

De gele hesjes-beweging heeft het intussen moeilijk om zich te organiseren. Officieel is er nu een groep van acht woordvoerders, maar vanuit de groep worden er vragen gesteld bij de representativiteit van de woordvoerders.

Bekijk ook: