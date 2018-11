‘Gilets jaunes’ geven niet op en gaan volgende week opnieuw de straat op in Parijs Redactie

25 november 2018

14u18

Bron: AD.nl 0 De Franse protestbeweging van in ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) gestoken tegenstanders van de verhoging van brandstofprijzen gaan volgend weekend opnieuw de straat op in Parijs. Dat blijkt uit hun boodschappen in sociale media.

De betogers richten hun pijlen nu niet alleen op het beleid van president Emmanuel Macron, maar eisen ook zijn aftreden. De betoging komende zaterdag is er een “op weg naar het aftreden van Macron”.

De organisatoren noemen het de derde editie. De eerste grote betoging tegen de forse verhogingen van de accijnzen op benzine en diesel was vorig weekend. Die was in heel Frankrijk met bijna 300.000 deelnemers massaal. Bij de talrijke blokkades van de ‘gilets jaunes’ kwam het tot botsingen tussen betogers en de politie of mensen die door wilden rijden.

Er vielen twee doden en honderden gewonden. De tweede grote protestdag gisteren werd in het centrum van Parijs ontsierd door geweldplegingen, vernielingen en botsingen met de oproerpolitie.

In het hele land waren 100.000 demonstranten op de been. De regering Macron stelt dat voor een beter milieu en de klimaatbeheersing het autogebruik omlaag moet. Voor de gele hesjes is het wéér een extra belasting die vooral mensen met lage inkomens treft.

