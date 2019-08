'Gibraltar laat Iraanse tanker donderdag gaan' RL

15 augustus 2019

01u36

Bron: ANP 0 De Iraanse tanker die half juli door de Britse marine in Gibraltar aan de ketting is gelegd, zal donderdag worden vrijgegeven. Dat meldt de Britse krant The Sun op basis van bronnen uit de directe omgeving van Fabian Picardo, de premier van Gibraltar.

Het Verenigd Koninkrijk legde beslag op de Iraanse tanker Grace 1, omdat het van oordeel was dat het Europese sancties schond door olie naar Syrië te brengen. Een beschuldiging die door Iran wordt ontkent.

Picardo heeft aangegeven dat hij geen verlenging van de inbeslagname gaat aanvragen. "Er is geen reden om Grace 1 nog langer vast te houden, omdat we niet langer geloven dat het handelt in strijd met sancties tegen het Syrische regime", citeerde The Sun.