“Ghislaine Maxwell heeft kopieën van alle sekstapes. Als zij ten onder gaat in zaak-Epstein zal ze iedereen met zich meesleuren” SVM

07 juli 2020

12u58

Bron: Daily Mail 0 “Ghislaine Maxwell heeft de kopieën van alle sekstapes die Jeffrey Epstein maakte in haar bezit. En ze zal die gebruiken om haar eigen hachje te redden, als een soort verzekeringspolis.” Dat verklaarde een vroegere vriend van Maxwell aan de Britse krant ‘Daily Mail’. Enkele machtige heerschappen zullen het nu ongetwijfeld heet onder de voeten krijgen. In het verleden doken onder meer de namen van prins Andrew, ex-president Bill Clinton en miljardair Les Wexner op.



Maxwell werd vorige donderdag gearresteerd op haar onderduikadres in de Britse stad Bradford. Ze wordt er onder meer van beschuldigd minderjarige meisjes geronseld te hebben voor de topbankier.

Tijdens de inval bij Epstein vonden speurders duizenden pikante foto’s en beelden van (soms minderjarige) meisjes. Hij filmde ook de rijke gasten die bij hem op bezoek kwamen, zodat hij macht over hen zou kunnen blijven uitoefenen.

“Ghislaine is altijd bijzonder sluw geweest. Natuurlijk heeft ze zichzelf ingedekt”, weet de vriend. “Als het gerecht bereid is om een deal te maken, kan die omvangrijke videocollectie haar misschien uit de gevangenis houden. Wees maar zeker dat bij sommigen het angstzweet nu uitgebroken is. Als Ghislaine ten onder gaat, zal ze iedereen met zich meesleuren.”

Grooming

Om slachtoffers in de val te lokken, gebruikte Maxwell de techniek van ‘grooming’. Ze deed alsof ze geïnteresseerd was in het leven van de meisjes en raakte bevriend met hen. Epstein en Maxwell namen hen bijvoorbeeld mee naar de film en gingen samen shoppen. Daarnaast betaalden ze voor hun studies, waardoor de meisjes het gevoel kregen dat ze bij hen in het krijt stonden.

Voorts normaliseerde Maxwell seksueel geweld bij de slachtoffers. Ze kleedde zich uit in hun bijzijn en sprak met de meisjes over seks. Uiteindelijk misbruikte Epstein de slachtoffers. In sommige gevallen vergreep ook Maxwell zich aan de slachtoffers, aldus aanklager Audrey Strauss. Maxwell riskeert 35 jaar cel voor haar bijzonder groot aandeel in de zaak.

Actrice aangerand

Gisteren maakte ook actrice Alicia Arden bekend dat ze aangerand geweest is door Epstein. De feiten vonden plaats in 1997, toen ze in de fleur van haar modellencarrière zat. Zij dacht dat ze in een hotel in Santa Monica (Californië) auditie kwam doen voor een Victoria’s Secret-shoot, maar al snel trok hij haar shirt en rok uit. “Laat me even baas over je spelen, zei hij. Toen hij mijn heupen en achterwerk aanraakte, ben ik beginnen wenen.”

Gelukkig kreeg Epstein net op dat moment telefoon. Arden kleedde zich razendsnel weer aan en kon ontsnappen. “Hij bood me nog honderd dollar aan, ik antwoordde dat ik geen prostituee was. Ik voelde me misbruikt.”

“Ze geeft enkel om zichzelf”

In een interview met het Australische nieuwsmagazine ‘60 Minutes’ reageerde het bekendste slachtoffer van Epstein op de arrestatie van Maxwell. “Prins Andrew mag beginnen panikeren. Het kan haar niet schelen wie ze aan het kruis nagelt, ze geeft enkel maar om zichzelf”, klonk het uit de mond van Virginia Giuffre. Zelf werd ze naar verluidt tot drie keer toe gedwongen om seks te hebben met de prins. Bij een van die keren was ze nog minderjarig.

“Ghislaine heeft zo veel levens kapotgemaakt, zij hoort zonder enige twijfel in de cel”, aldus Giuffre. “Maar vergis u niet, zijn netwerk was enorm. Er waren nóg een heleboel vrouwen die zijn perverse ideeën volgden en daar hun voordeel uit haalden.”

“Jeffrey was een zieke pedofiel, maar Ghislaine en die dames pakten het veel gewiekster aan. Ze verdienen allemaal dezelfde straf.”

