"Gezochte verdachte belde net na vondst 39 doden in koelwagen naar politie"

30 oktober 2019

12u16

De eigenaar van een vrachtwagen en gezochte verdachte in verband met de vondst vorige week van 39 lijken in een koelcontainer heeft kort na de ontdekking naar de politie gebeld om te zeggen dat trucker Maurice 'Mo' Robinson onschuldig was. Dat meldt Belfast Live op gezag van een "bron".

Gisteren lanceerde de politie van Essex een opsporingsbericht naar twee Noord-Ierse broers, Ronan en Christopher Hughes. Zij vormen de spil van een transportfirma. Volgens de krant Irish Times is Ronan ook de eigenaar van de blauwe Scania-truck die de container vorige week naar de haven van Zeebrugge bracht. Die truck werd afgelopen weekend door de politie in beslag genomen toen hij in de haven van Dublin van een schip reed dat in Frankrijk vertrokken was.

Kort nadat in een - vanuit Zeebrugge verscheepte - koelwagen 39 lijken waren ontdekt, zou Ronan Hughes de politie hebben gebeld. Volgens Belfast Live zei hij met iemand te willen spreken in verband met de 25-jarige Noord-Ierse vrachtwagenbestuurder Maurice Robinson. Die had de container in de haven van Purfleet opgehaald. De beller zei dat die niets verkeerds en illegaals had gedaan, en niets wist over zijn lading.



Robinson is meteen na de lijkenvondst gearresteerd. Hij is in beschuldiging gesteld voor 39-voudige doodslag, samenzwering voor mensensmokkel en illegale migratie, en witwassen van geld. Maandag verscheen hij voor een rechter, op 25 november moet hij voorkomen voor een rechtbank in Londen.



Hughes zou volgens de bron ook hebben gezegd dat hij Robinson kende. Hij stelde via zijn gsm, ook zijn naam en adres gevend, een aantal vragen waarop hij antwoorden wou krijgen, volgens Belfast Live om te weten te komen hoeveel en wat de politie op dat moment wist. "Hij leek te willen samenwerken met de politie maar is sindsdien niet meer te bereiken".