“Geweldig”: 3.000 kilometer te voet dwars door Nieuw-Zeeland met twee kleine kinderen IB

28 december 2018

07u21

Bron: The Guardian 0 Samen met hun ouders zijn twee kinderen op dit moment te voet bezig aan de langste wandelroute van Nieuw-Zeeland, de Te Araroa-trail. Als het de zes- en negenjarige Jonathan en Elizabeth Rapsey lukt, zijn ze de jongste mensen ooit die de 3.000 kilometer lange wandelroute dwars door het land hebben afgelegd.

De familie Rapsey is goed op weg om hun missie te doen slagen: enkele dagen voor Kerstmis bereikten ze, zo'n twee maanden na hun vertrek vanaf Cape Reinga in het uiterste noorden van het Noordereiland, de ferry op het zuidelijkste punt en rondden ze zo de eerste slordige 1.600 kilometer van hun lange tocht af.

Op dit moment zijn ze op het Zuidereiland bezig aan de tweede etappe (zo’n 1.400 kilometer) van ‘Het Lange Pad’, zoals de Nederlandse vertaling van Te Araroa luidt. Eindpunt is Bluff, het meest zuidelijke dorpje op het Zuidereiland, waar de familie eind maart hoopt aan te komen. Per dag leggen ze zo'n twintig kilometer af en op goede dagen zelfs rond de dertig.

“Kinderen aan het eind van de dag nog steeds vol energie”

Jonathan (6) en Elizabeth (9) doen het goed volgens hun ouders Jorinde en Chris Rapsey, die hun huis in Dunedin verhuurd hebben om de onderneming te bekostigen. “In het begin waren de kinderen wel moe en vonden ze sommige delen erg zwaar, maar nu vinden ze het heel erg leuk. Het verbaast me dat ze aan het eind van de dag nog steeds vol energie zitten. Ze hebben het erg naar hun zin”, zegt mama Jorinde aan de Britse krant The Guardian.

De kinderen krijgen onderweg ‘les’ van hun ouders omdat ze in deze periode uiteraard niet naar school kunnen gaan. “We hebben spelenderwijs al heel wat rekensommen met de kinderen gedaan en hen laten berekenen hoe ver we nog moeten lopen, welke afstand we al gedaan hebben en welke afstand we elke dag hebben afgelegd”, zegt Jorinde. “De vragen die ze stellen zijn ongelofelijk!”

Jongste kinderen ooit

De Te Araroa-trail is zo'n 3.000 kilometer lang en opende in 2011 nadat de route dertig jaar in de planningsfase zat. Het pad loopt door de wildernis, maar ook door berggebieden, steden, dorpen en langs grote transportroutes. Elke zomer leggen zo'n duizend mensen de route volledig af.

Volgens trail-manager Mark Weatherall zijn Elizabeth en Jonathan de jongste kinderen ooit die de route lopen: “Hiervoor was de jongste persoon ooit een elfjarige. Als deze kinderen het kunnen, dan moeten veel meer Nieuw-Zeelanders het kunnen!”