"Geweld kan nooit een instrument zijn in politiek": Europa laat eindelijk van zich horen

Bron: Belga 0 EPA De Europese Commissie roept "alle relevante betrokkenen" in Spanje en Catalonië op om, daags na het onafhankelijkheidsreferendum en het politiegeweld, "snel over te gaan van confrontatie naar dialoog". Volgens de Commissie "kan geweld nooit een instrument zijn in politiek". Ze wil niet "speculeren" over een eventuele bemiddelingsrol. Volgens de Catalanen zijn bij het politiegeweld 893 mensen gewond geraakt.

Naar de reactie van de Commissie was lang uitgekeken. In de aanloop naar het referendum bleef ze herhalen dat de hele kwestie een Spaanse binnenlandse aangelegenheid was. Ook gisteren, toen beelden de wereld rondgingen van agenten die kiezers hardhandig aanpakten, kwam geen respons.



Een dag later blijft de Commissie erbij dat het referendum en alles wat erbij komt kijken, een Spaanse aangelegenheid is en volgens de bepalingen van de Spaanse grondwet moeten worden afgehandeld. Dat staat in een verklaring die woordvoerder Margaritis Schinas voorlas. Op basis van de grondwet was de stemming dan ook illegaal, luidt het.



De Commissie houdt ook vast aan de zogenaamde 'Prodi-doctrine': "Als dit referendum wél overeenkomstig de Spaanse grondwet zou zijn georganiseerd, zou dit betekenen dat het gebied dat zich afscheurt, zich buiten de EU zou bevinden".

Geweld

Maar wat er ook gebeurt, het is nu tijd voor "eenheid, niet voor verdeeldheid", leest de verklaring. "We roepen alle relevante betrokkenen op om over te gaan van confrontatie naar dialoog. Geweld kan nooit een instrument zijn in politiek." Geen van de betrokken partijen, ook niet de Spaanse politie, wordt in de verklaring bij naam genoemd.



De Commissie behoudt het vertrouwen in de Spaanse premier Mariano Rajoy "om de leiding te voeren over dit moeilijke proces, in lijn met de Spaanse grondwet en de fundamentele burgerrechten die daarin vervat zitten". Later vandaag zullen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Rajoy met elkaar overleg plegen.



Of de Commissie bereid is om te bemiddelen tussen Barcelona en Madrid en of het politiegeweld al dan niet proportioneel was, wilde Schinas niet zeggen. "Ik wil niet speculeren, ik blijf bij de verklaring."



Spaanse en Catalaanse leiders beraden zich

De Spaanse premier Rajoy en de Catalaanse leider Puigdemont hielden vandaag afzonderlijk beraad. Rajoy ontmoette eerst functionarissen van zijn conservatieve Volkspartij (PP). Later op de dag praat hij met de sociaaldemocratische oppositieleider Pedro Sanchez en Alberto Rivera van de Catalaanse unionistische Ciudadanos-partij.



Puigdemont hield een "spoedbijeenkomst" van zijn regionale regering achter gesloten deuren. Hij eist dat Madrid zijn politie terugtrekt en vraagt om internationale bemiddeling.

