"Gevonden lichaam bij Gardameer is van vermiste Koen (17)" HA Chris Klomp

23 juli 2018

12u31

Bron: ANP, AD.nl 0 Het lichaam dat vanmiddag gevonden is bij het Gardameer is van de vermiste Nederlandse tiener Koen van Keulen (17). Dat melden onze collega's van het Algemeen Dagblad, maar is officieel nog niet bevestigd.

Het lichaam werd aangetroffen in het water naast een smalle weg in de buurt van pretpark Gardaland en tussen de camping waar Koen verbleef en een andere camping. Het zou daar al enkele dagen hebben gelegen, meldt AD.nl.

Sinds vrijdagochtend werd naar de tiener gezocht, nadat hij niet terugkeerde van een avondje stappen met vrienden in de buurt van de camping in Pacengo waar hij met zijn ouders en vrienden verbleef.



Er zijn veel hulpdiensten op de plek waar het lichaam is gevonden. Er is ook een speurhond ter plaatse.

Uit verklaringen van getuigen zou blijken dat Koen donderdagnacht niet meteen naar zijn eigen camping terugging, omdat hij een meisje eerst veilig naar haar camping terug wilde brengen.

