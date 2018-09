"Gevonden lichaam 99,99 procent zeker van avonturier Marc Sluszny" kg

04 september 2018

16u15

Bron: Belga 0 Het lichaam dat gisteren in het Franse Salses-le-Château werd gevonden is met een zekerheid van 99,99 procent van de Antwerpse duiker Marc Sluszny. Dat zegt Jean-Jacques Fagni, procureur van Perpignan, aan Belga.

Sluszny ging eind juni duiken in een diepe kloof in de buurt van Perpignan. Onder water kreeg hij problemen en tot nu bleef hij vermist. De duikpartner van Sluszny kon naar boven zwemmen en de hulpdiensten bellen.



Het onderzoek van het lichaam, onder meer van het gebit, is nog aan de gang. "Ik heb dus nog niet alle elementen van het onderzoek en moet wachten vooraleer een definitieve uitspraak te doen", zegt Fagni. Volgens de procureur is de kans echter klein dat het om iemand anders dan de Antwerpenaar zou gaan. "Begin 2017 verdween op deze plaats een Fin, maar hij dook op veel grotere dieptes, tot 230 meter."



Sluzsny is bekend om zijn extreme sportstunts, onder meer als skydiver, bobsleeër en diepzeeduiker. Hij behoorde ook tot het nationale team van België in verschillende sportdisciplines en verbrak meerdere records. Naast sportman was Sluszny gastspreker en mental coach.

Lees ook: Lichaam van bekende avonturier en duiker Marc Sluszny teruggevonden