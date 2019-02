“Gevaarlijkste extremistische groepering van Verenigd Koninkrijk wordt opnieuw actief” TT

16 februari 2019

10u25

Bron: The Independent 0 In een aantal Britse steden wordt de beruchte extremistische organisatie al-Muhajiroun opnieuw actief nu verschillende leden en aanhangers de afgelopen maanden zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Daarvoor waarschuwt de ngo Hope not Hate. Al-Muhajiroun staat bij ons bekend als de groep van radicale moslims waaruit ook Shariah4Belgium ontstond.

Al-Muhajiroun, letterlijk ‘de emigranten’, is in de jaren 90 opgericht door de radicale haatprediker Anjem Choudary. Hij zat tot voor kort in een Britse cel voor zijn steun aan Islamitische Staat, maar is nu hij zijn straf heeft uitgezeten opnieuw een vrij man. Al-Muhajiroun wordt gezien als de groepering die verantwoordelijk is voor verschillende aanslagen op Brits grondgebied of daar alvast de inspiratie voor heeft geleverd. De organisatie is verboden in het Verenigd Koninkrijk, maar kon er de afgelopen jaren telkens in slagen in een of andere vorm opnieuw op te duiken.

Ook nu zou al-Muhajiroun weer wakker worden, na twee jaar van relatieve stilte omdat heel wat aanhangers in de cel zaten. Choudary is niet de enige van de groep die recent vrijkwam. In een rapport schrijft de ngo Hope Not Hate dat al-Muhajiroun “opnieuw tot leven komt”. “De vrijlating van een aantal van de meest prominente activisten lijkt, hoewel ze strikt worden gecontroleerd, een aantal jongere aanhangers te hebben wakker geschud om opnieuw de straat op te trekken om te prediken”, zegt Nick Lowles van Hope not Hate aan The Independent. “Hoewel al-Muhajiroun voorlopig slechts een schim is van wat het ooit was, kunnen ze mogelijk opnieuw onrust zaaien.”

Speakers Corner

Zo werden aanhangers de afgelopen maanden opgemerkt terwijl ze preken gaven in de straten van Londen, duiken ze opnieuw op aan de beroemde Speakers Corner in Hyde Park en hebben ze nieuwe sociale media-accounts opgestart. Ook in andere steden zoals Luton, Birmingham en Leicester zijn ze actief.

Neil Basu, hoofd van de Britse antiterrorisme-eenheid, zegt dat de groep streng in het oog wordt gehouden en dat de politie er alles aan doet om tijdig in te grijpen indien nodig. “We zullen ze geen kans geven om nieuwe leden te rekruteren of om een nieuwe groepering uit te bouwen.”

Vraag is of de gevangenisstraffen voor de radicale islamisten ook maar iets heeft uitgehaald. De Amerikaanse onderzoeker Michael Kenney, die een tijdje undercover actief was in al-Muhajiroun, denkt van niet. “Al-Muhajiroun is in het verleden ook telkens opnieuw opgestaan. Verschillende leden en leiders begonnen de voorbije jaren gewoon opnieuw telkens ze de gevangenis mochten verlaten. Hun opsluiting versterkt hun overtuiging vaak gewoon nog.