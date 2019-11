‘Gevaarlijke situatie’ Schiphol blijkt misverstand: “Per ongeluk op alarmknop gedrukt, het spijt ons” Redactie

06 november 2019

19u37 482 Op de Nederlandse luchthaven Schiphol is groot alarm geslagen omdat er een verdachte situatie gaande was in een vliegtuig dat richting Madrid zou vertrekken. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa meldt nu dat er per ongeluk een waarschuwing geactiveerd werd. “Er is niets gebeurd. Het spijt ons.” Alle vluchten zijn na dit oponthoud van anderhalf uur wel vertraagd.

De Koninklijke Marechaussee onderzocht een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op Schiphol dat rond 19 uur richting Madrid zou vertrekken. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Een zwaarbewapend arrestatieteam was ter plaatse en twee traumahelikopters waren onderweg.

Diverse bronnen binnen veiligheidsdiensten lieten weten dat er een melding binnengekomen was van een kaping. Naar verluidt drukte de gezagvoerder van het vliegtuig tijdens het boarden op een alarmknop. Er zaten op dat moment 27 passagiers aan boord.

#AirEuropaInfo Falsa Alarma. En el vuelo Ámsterdam - Madrid, esta tarde se activó, por error, un aviso que pone en marcha protocolos sobre secuestros en el aeropuerto. No ha pasado nada, todos los pasajeros se encuentran perfectamente esperando poder volar pronto. Lo lamentamos. Air Europa(@ AirEuropa) link

Er werd daarop een GRIP 3 afgekondigd, een noodsituatie waarbij sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust. Er waren veel sirenes te horen en zwaailichten te zien op de wegen richting de luchthaven. Pier D werd op last van de luchthaven volledig afgezet. De camera’s van de Schipholtunnel werden ook afgesloten.

De Nederlandse premier Mark Rutte liet verstaan dat hij elk moment kon weggeroepen worden van een onderwijsdebat in Overijssel. “Er is iets aan de hand op Schiphol, we zoeken uit wat precies. Ik laat mij op de hoogte houden. Het is nu even multitasken.”

Op dit moment onderzoeken wij een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op #schiphol. Nadere mededelingen volgen. Koninklijke Marechaussee(@ Marechaussee) link

Security lock down at #schipol anyone knows what's going on at #ams #AmsterdamAirport? pic.twitter.com/Le4zEpiXn5 Kat Wolseley(@ KatWolseley) link

De verkeerscamera van de Schiphol tunnel is tijdelijk geblokkeerd. Een arrestatieteam is ter plaatse en een traumahelikopter is onderweg #schiphol pic.twitter.com/RXrs2xafBb Sergio Felter(@ sergiofelter) link