‘Gevaarlijke situatie’ Schiphol blijkt misverstand: “Per ongeluk kapingsalarm geactiveerd, het spijt ons” Redactie

06 november 2019

19u37 482 Op de Nederlandse luchthaven Schiphol is vanavond groot alarm geslagen nadat een gezagsvoerder van een vliegtuig per ongeluk het kapingsalarm activeerde. Daardoor werden de hulpdiensten gealarmeerd en werd een deel van het vliegveld afgesloten. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa excuseert zich voor het ongemak. “Er is niets gebeurd. Het spijt ons zeer.” Alle vluchten hebben door het incident wel vertraging opgelopen.

De Koninklijke Marechaussee maakte aan het begin van de avond melding van een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig dat richting Madrid zou vertrekken. Er waren ruim twintig passagiers aan boord die tijdelijk geen kant op konden. Ruim anderhalf uur na de melding werden zij en de crewleden veilig uit het toestel gehaald.

“Vals alarm. Op de vlucht Amsterdam-Madrid is deze namiddag per ongeluk een waarschuwing geactiveerd die het protocol in gang zet rond kapingen op de luchthaven”, klinkt het in een tweet. De passagiers kunnen alsnog in de loop van de avond vertrekken.

Bronnen binnen veiligheidsdiensten lieten aan onze collega’s van AD weten dat er bij de politie een melding binnengekomen was van een kaping. Uiteindelijk is daar nooit sprake van geweest. Alles wijst erop dat de piloot een (waarschijnlijk duur) foutje begaan heeft.

#AirEuropaInfo Falsa Alarma. En el vuelo Ámsterdam - Madrid, esta tarde se activó, por error, un aviso que pone en marcha protocolos sobre secuestros en el aeropuerto. No ha pasado nada, todos los pasajeros se encuentran perfectamente esperando poder volar pronto. Lo lamentamos. Air Europa(@ AirEuropa) link

Willem Schmid, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), vermoedt dat er iets misgegaan is bij het doorgeven van een viercijferige code. Volgens ‘De Telegraaf wilde de gezagvoerder aan een stagiair uitleggen wat alle codes betekenen. Vervolgens zou per ongeluk op de ‘send’-knop gedrukt zijn.

“Het hangt af van maatschappij tot maatschappij”, stelt luchtvaartexpert Luc De Wilde. “Bij sommige is er wel degelijk één alarmknop in de cockpit die door de piloot en de crew gebruikt kan worden.”

Bijgevolg werd een GRIP 3 afgekondigd, een noodsituatie waarbij sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust. Een zwaarbewapend arrestatieteam kwam na de melding onmiddellijk ter plaatse. Ook twee traumahelikopters werden opgeroepen, maar die bleken uiteindelijk niet nodig.

Verschillende gates werden afgesloten en passagiers werden op afstand gehouden. Er waren veel sirenes te horen en zwaailichten te zien op de wegen richting de luchthaven. Ironisch genoeg was er op datzelfde moment totaal geen paniek te bespeuren bij de reizigers.

De Nederlandse premier Mark Rutte liet verstaan dat hij elk moment kon weggeroepen worden van een onderwijsdebat in Overijssel. “Er is iets aan de hand op Schiphol, we zoeken uit wat precies. Ik laat mij op de hoogte houden. Het is nu even multitasken.”

Intussen is de rust teruggekeerd. “Ik ben onder de indruk van het scherpe en alerte optreden van de autoriteiten”, besluit de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus in een tweet.

Op dit moment onderzoeken wij een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op #schiphol. Nadere mededelingen volgen. Koninklijke Marechaussee(@ Marechaussee) link

Security lock down at #schipol anyone knows what's going on at #ams #AmsterdamAirport? pic.twitter.com/Le4zEpiXn5 Kat Wolseley(@ KatWolseley) link

De verkeerscamera van de Schiphol tunnel is tijdelijk geblokkeerd. Een arrestatieteam is ter plaatse en een traumahelikopter is onderweg #schiphol pic.twitter.com/RXrs2xafBb Sergio Felter(@ sergiofelter) link