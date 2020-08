“Gevaarlijk experiment”: cruiseschip met 2.500 passagiers voor het eerst in bijna vijf maanden weer uitgevaren Sven Van Malderen

17 augustus 2020

18u10

Bron: BBC 10 Na een onderbreking van bijna vijf maanden is opnieuw een groot cruiseschip uitgevaren. De MSC Grandiosa zal stoppen in drie Italiaanse havensteden en de Maltese hoofdstad Valletta. Experts spreken van een gevaarlijk experiment: als het coronavirus er in die week tijd zou uitbreken, zitten de 2.500 passagiers als ratten in de val.

Het is intussen een half jaar geleden dat quarantainemaatregelen op de Diamond Princess afgekondigd werden. Duizenden toeristen moesten in de haven van het Japanse Yokohama wekenlang in hun kajuit blijven, een zeldzaam ‘uitstapje’ richting het dek niet te na gesproken. Uiteindelijk zouden er 712 besmettingen geregistreerd worden, met veertien doden tot gevolg. De wereld kreeg een bitter voorsmaakje van alle ellende die zou volgen.

Volgens organisator MSC Cruises zijn er nu echter een resem voorzorgsmaatregelen genomen. Alle passagiers en bemanningsleden zijn op voorhand getest en elke dag wordt hun temperatuur gemeten. De capaciteit wordt bovendien ‘slechts’ voor 70 procent benut. “De nieuwe veiligheidsvoorschriften gaan verder dan in andere sectoren”, klinkt het.

En toch... Er konden uiteindelijk 28 overlijdens gelinkt worden aan een uitbraak op de Ruby Princess in Australië. Op cruiseschepen zelf vielen tientallen doden. En toen de Noorse veerdienst Hurtigruten eind juli wilde heropstarten, werden meteen tientallen positieve coronagevallen geregistreerd. Dat het een groot risico vormt om net dit soort massatoerisme weer op te starten, hoeft dus geen betoog.

Italië was bovendien een van de zwaarst getroffen landen, met intussen bijna 35.400 coronadoden. Het rechtkrabbelen verloopt moeizaam, dagelijks komen er nog steeds meer dan vijfhonderd besmettingen bij. Door de stijgende curve zijn alle discotheken sinds vandaag opnieuw gesloten. Feestvierders moeten in drukke uitgaansgebieden voortaan ook verplicht een mondmasker dragen tussen 18 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens.

