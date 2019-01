“Gesprekken over opvolger Merkel nog niet aan de orde”

SVM

14 januari 2019

11u55

Bron: Belga

0

Het is nog te vroeg om de discussie te starten over de opvolging van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Dat heeft CDU-voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer gezegd in een interview. De CDU, de grootste partij in de Duitse regering, is nu gefocust op onderwerpen die Duitsland vooruit moeten helpen. "Daarom blijven we daarop hameren, vragen over personeel zijn niet aan de orde nu”, klinkt het.