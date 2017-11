"Geruis" in Zuid-Atlantische Oceaan dan toch niet van vermiste Argentijnse duikboot

AFP Dit schip neemt deel aan de zoekactie.

Het "geruis", dat reddingsschepen gisteren in de Zuid-Atlantische Oceaan hadden opgevangen, blijkt dan toch niet van de spoorloze Argentijnse duikboot te zijn. Het vaartuig is sinds vorige week woensdag vermist en heeft 44 bemanningsleden aan boord. Dat zei marinewoordvoerder Enrique Balbi gisterenavond in Buenos Aires.