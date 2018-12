“Genoeg steun voor motie van wantrouwen tegen May” mvdb

11 december 2018

17u43

Bron: ANP 0 Bij de Britse Conservatieve partij is voldoende steun binnengekomen om een motie van wantrouwen tegen premier Theresa May in stemming te brengen. Dat meldden Britse media op basis van bronnen binnen de partij. Andere media bestreden dat bericht op hun beurt.

Het conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg (49) diende in november als eerste een dergelijke motie in naar aanleiding van het voorlopige akkoord dat zijn partijgenoot May sloot met de EU over de brexit. Er zijn 48 indieners nodig om een stemming te houden.



De politieke redactie van de commerciële nieuwszender Sky News meldde dat bronnen binnen de Conservatieve partij “er vertrouwen in hadden” dat er genoeg brieven met een motie binnen waren. Diverse andere Britse media kwamen daarna met berichten dat het nog niet het geval was en dat de commissie die er mee is belast geen aankondigingen ging doen.

Als May de vertrouwensstem verliest, moet ze weg als partijleider en ook aftreden als premier.