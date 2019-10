“Gematigde moslimpartij grootste in Tunesië” KVE

06 oktober 2019

22u45

Bron: Belga 0 De gematigde islamitische partij Ennahda is de grootste geworden bij de parlementsverkiezingen die in Tunesië zijn gehouden. Dat blijkt uit een exitpoll die op de staatstelevisie is getoond. Ennahda kreeg 17,5 procent van de stemmen.

Hart van Tunesië van de gearresteerde mediamagnaat Nabil Karoui kreeg 15,6 procent. Een half uur nadat de stemlokalen dicht gingen, stuurde Karoui al een verklaring waarin hij de overwinning voor zijn partij opeiste. Niet veel later zei ook een woordvoerder van Ennahda de grootste te zijn.

Uit gegevens die de kiescommissie eerder op de dag bekendmaakte, blijkt dat de opkomst niet heel hoog is geweest. De partij die het grootst is na de verkiezingen, zal een premier aanstellen die dan twee maanden de tijd heeft om een regering te vormen.

De parlementsverkiezingen vallen precies tussen de twee rondes van de presidentsverkiezingen. De eerste ronde werd gewonnen door twee politieke buitenstaanders die later deze maand het tegen elkaar op nemen. Een van hen is Karoui, die momenteel vastzit. Hij wordt onder meer beschuldigd van witwassen en werd in aanloop naar de verkiezingen opgepakt.