'Geluidsaanvallen' Cuba op Amerikaanse ambassade afkomstig van tjirpende krekels

07 januari 2019

16u43

Bron: New York Times 0 De mysterieuze geluidsaanvallen op Amerikaanse en Canadese diplomaten in Cuba zijn afkomstig van... bronstige krekels. Dat beweren twee biologen die de door Associated Press verspreide opname van zo’n vermeende aanval met geluidsgolven onderzochten, schrijft The New York Times.

In november 2016 meldden Amerikaanse diplomaten in Cuba voor het eerst klachten over doordringend, snerpend lawaai dat ze hoorden en waarna ze gezondheisproblemen kregen als hoofdpijn, duizeligheid, gehoorverlies en concentratiestoornissen. Meer dan twintig diplomaten werden onderzocht. Bij sommigen van hen werden tekenen van een hersenschudding of van andere hersenletsels vastgesteld. Er werd aanvankelijk gedacht aan een soort van ultrasonisch wapen, dat de Cubanen zouden inzetten tegen de diplomaten van de Amerikaanse ambassade, maar dat zou de hersenschade niet kunnen verklaren.

De VS trok meer dan de helft van het personeel op de ambassade terug uit Havana. Er ontstond internationale heisa rond de vermeende “aanvallen op de gezondheid”. Er dook ook een geluidsopname van op, die verspreid werd door persagentschap AP. Van in het begin werd het geluid omschreven als iets wat op het getjirp van krekels lijkt. Volgens twee wetenschappers die de opname analyseerden, is dat ook exact wat het is: het geluid van mannelijke krekels in paringstijd. Dat lieten Alexander Stubbs van de University of California in Berkeley en Fernando Montealegre-Z van de University of Lincoln in Engeland vrijdag weten.

“Er is veel discussie in de medische wereld over welke fysieke schade deze personen opgelopen hebben, als daar al sprake van is”, zei Stubbs aan de telefoon met de New York Times. “Het enige dat ik redelijk zeker kan zeggen is dat de AP-opname er een van een krekel is, en we denken ook te weten over welke soort het gaat.” Dat zou dan de ‘anurogryllus celerinictus’ of de Caraïbische kortstaartkrekel zijn. De mannelijke krekel van de bewuste soort uit het Caribisch gebied brengt een hoog en erg luid piepgeluid van overwegend 6,9 kHz voort.

De twee onderzoekers voegden eraan toe dat hun bevindingen niet noodzakelijk betekenen dat de diplomaten niet aangevallen werden, wél dat het zeker niet om een audiowapen ging, zoals eerder werd gesuggereerd. “Het is goed mogelijk dat ze ziek werden door iets dat totaal niets met een geluidsaanval te maken heeft of dat ze op een andere manier geviseerd werden”, aldus Stubbs.

