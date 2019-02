“Geloof heeft mijn zoon bewust dood ingejaagd”: vader van man die stierf terwijl hij geïsoleerde stam probeerde te bekeren snoeihard KVDS

14 februari 2019

16u00

Bron: The Guardian, The New York Times 0 De vader van de Amerikaanse missionaris die eind vorig jaar gedood werd toen hij een geïsoleerde stam op een eiland in de Indische Oceaan wilde bekeren, heeft geen goed woord over voor het “extreme geloof” dat zijn zoon “een gewisse dood” injoeg. Hoewel John Allen Chau (26) door zijn ouders opgevoed werd als evangelische christen, is zijn vader Patrick onverbiddelijk.

Het verhaal van de jonge missionaris was vorig jaar wereldnieuws. Chau trok op 15 november naar Noord Sentineleiland, waar hij een geïsoleerde stam wilde bekeren. Tegen de wil van de Indiase overheid in, die verbiedt om binnen een straal van 5 kilometer van het eiland te komen. Onder meer om de bewoners te beschermen tegen ziektes uit de buitenwereld, die hen kunnen uitroeien.

Pijl en boog

Chau trok zich daar niets van aan. Nadat hij er bij een eerste poging vandoor was moeten gaan, probeerde hij het de volgende dag opnieuw. Ook de tweede keer vielen de bewoners – enkele tientallen in totaal – hem met pijl en boog aan. Dit keer overleefde hij het niet.





Ondanks de vreselijke manier waarop hij aan zijn einde kwam, kon de jonge missionaris op niet veel medelijden rekenen. Heel wat christenen keerden zich af van zijn daden en ook op sociale media werd hij op een negatieve manier weggezet. “Hij was een domme Amerikaan die dacht dat de eilandbewoners Jezus nodig hadden, terwijl ze al jaren in harmonie met God en de natuur leven, zonder hulp van buitenaf”, klonk het in een typische post.





Het initiatief van de jongen kwam echter niet uit het niets. Uit een onderzoek van de Britse krant The Guardian blijkt dat zijn missie het gevolg was van twee grote passies in zijn leven: zijn geloof en zijn drang naar avontuur. Hij was een intelligente jongen, die de trip jarenlang voorbereid had en wist dat er risico’s aan verbonden waren. Maar hij zag het als zijn levensdoel om het christendom naar het geïsoleerde eiland te brengen, dat hij beschouwde als “het laatste bolwerk van satan”. (lees hieronder verder)

De jongeman uit Alabama was christelijk opgebracht. Zijn vader was een psychiater van Chinese afkomst, zijn moeder een advocate en het gezin met twee kinderen was lid van de ‘Assemblies of God’, een kerk binnen de pinksterbeweging. Evangelisatie is daarin een speerpunt. Ook zijn opleiding volgde hij in die geest: eerst aan de Vancouver Christian High School en daarna – net als zijn vader – aan het Oral Roberts, een evangelische universiteit in Oklahoma. Die universiteit is erg conservatief en verbiedt onder meer roken, drinken vloeken en relaties die niet heteroseksueel zijn.

God

Hij haalde goede resultaten en engageerde zich voor verscheidene verenigingen en goede doelen, ook in het buitenland. Het was op de middelbare school dat hij voor het eerst over de bewoners van Noord Sentinel las, op de website van het Joshua Project. Dat is een evangelische organisatie die etnologische gegevens verzamelt, met het oog op missionering.

In de lijst van ‘nog niet bereikte’ volken stond ook de ‘extreem geïsoleerde’ stam van Noord Sentinel. En die intrigeerde Chau. “Bid dat God deuren opent naar de Sentinelezen, zodat ze het woord van God mogen ontvangen”, las hij. (lees hieronder verder)

Het idee zou hem niet meer loslaten. Hij besloot uiteindelijk om erheen te gaan - na jaren van voorbereiding - en volgde enkele maanden voor zijn vertrek nog een missionaris-bootcamp van drie weken bij All Nations. Daarbij kwam hij onder meer in een ‘dorp’ terecht waar hij het evangelie moest prediken bij mensen die hem zogezegd niet begrepen en zich vijandig gedroegen. Volgens de organisatie was Chau een van de beste deelnemers die ze ooit hadden gehad. Verder oefende hij zijn survivalskills, volgde hij een verpleegopleiding en zorgde hij dat hij perfect in vorm was.

Dagboek

In een dagboek dat hij tijdens zijn expeditie bijhield is te lezen hoe hij zich voorbereid had – onder meer door 11 dagen in isolatie te gaan zodat hij geen bacteriën zou verspreiden – en dat hij er rekening mee hield dat hij er het leven bij kon inschieten. “Ik ben bang”, schreef hij de avond voor zijn dood aan zijn familie. “Ik vraag me af of dit de laatste zonsondergang zal zijn die ik zie. Jullie zullen denken dat ik gek ben, maar ik vind het de moeite waard om deze mensen te vertellen over Jezus.” Dat probeerde hij dus tot twee keer toe. Maar met de bekende gevolgen. (lees hieronder verder)

De vader van de jongeman is niet te spreken over de missie, zo blijkt in een interview met The Guardian. “Religie is het opium voor de massa’s”, reageert hij onomwonden. “Als je er iets positiefs over wil zeggen, wil ik het niet horen. De bekeringsdrang van mijn zoon was me een doorn in het oog. Extreem christendom heeft mijn zoon een gewisse dood ingejaagd.”

Volgens de man is de Amerikaanse missioneringsbeweging dan ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de dood van zijn zoon. “John was een onschuldig kind”, klinkt het, “die stierf toen een extreme vorm van het christelijke geloof leidde tot een onontkoombare afloop.”

Martelaar

All Nations – waar Chau getraind werd – ziet het anders. Daar wordt hij omschreven als “martelaar”. “Het voorrecht om het evangelie te delen met anderen, eist vaak een hoge prijs”, aldus leidster Mary Ho. “We bidden ervoor dat de opoffering van John te zijner tijd eeuwige vruchten mag dragen.”