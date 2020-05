“Gelieve niet te roepen": Japanse pretparken heropenen met strenge coronamaatregelen PVZ

30 mei 2020

12u30

Bron: CNN 3 Nadat de Japanse pretparken in februari de deuren moesten sluiten door het coronavirus, maken de uitbaters zich klaar voor een heropening. En dat gaat gepaard met strenge maatregelen. Naast de te verwachten regels, zoals afstand bewaren en het dragen van een mondmasker, lijkt één advies minder evident voor de trouwe pretparkbezoekers: niet roepen in de attracties.

In Japan werd deze week de noodtoestand beëindigd, waardoor de coronamaatregelen geleidelijk aan kunnen worden versoepeld. Ook uitbaters van pretparken maken zich dus klaar om hun deuren opnieuw openen, met strenge veiligheidsvoorschriften. Om de veiligheid van zowel bezoekers als werknemers te verzekeren, worden er tal van maatregelen getroffen. De temperatuur van iedereen die het park betreedt zal gemeten worden, mondmaskers worden verplicht en er wordt gevraagd zo veel mogelijk afstand te bewaren.

Naast die vanzelfsprekende maatregelen, moeten de pretparkuitbaters ook creatief zijn om de veiligheid te bewaren. Zo vragen ze aan de bezoekers om niet te roepen in de attracties om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In andere pretparken vragen ze dan weer voldoende afstand te nemen van de animators in de spookhuizen, omdat die geen mondmasker kunnen dragen bij hun kostuum.