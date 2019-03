‘Gele hesjes' verbannen van Champs-Elysées, Parijs zet leger in tegen relschoppers Betogingen in verschillende grote steden verboden ADN

23 maart 2019

09u26

Bron: Belga, ANP 7 Het is de betogers van de protestbeweging 'gilets jaunes' (gele hesjes) niet meer toegestaan op en rond de Champs-Elysées in het centrum van Parijs te protesteren. Ook de omgeving van het parlementsgebouw en het Elysée is vanaf nu verboden terrein. Dat heeft het hoofd van de politie in de Franse hoofdstad gisteren bekendgemaakt. Maar niet alleen belangrijke stukken van Parijs zijn betogingsvrij. Heel wat andere belangrijke steden in de republiek verbieden de gele hesjes om dit weekend op straat te komen. Daarbij horen Bordeaux, Toulouse en Nice.

De Parijse politiechef maakte de beslissing bekend vlak voor de negentiende protestzaterdag van de gele hesjes. “Er zijn ernstige redenen om te vermoeden dat het geweld en de vernielingen zich opnieuw zullen voordoen”, zo motiveert de nieuwe prefect van de politie Didier Lallement.

Alles kapot

De gele hesjes betogen vooral tegen de uitholling van de koopkracht door 'klimaatbelastingen' van de Franse president Emmanuel Macron en tegen zijn economische politiek. Maar bij de betogingen loopt het vaak uit de hand, vooral door toedoen van in het zwart gehulde relschoppers en plunderaars die 'casseurs' (brekers) worden genoemd.



Afgelopen weekend, op de achttiende protestzaterdag, waren er vooral op de Champs-Elysées weer tal van plunderingen en vernielingen. Zo werd bijvoorbeeld een wereldberoemd restaurant bijna helemaal verwoest en werd een bankfiliaal met woningen erboven in brand gestoken. Er werden in totaal 27 winkels geplunderd en 124 beschadigd.

Verboden

De Franse premier Edouard Philippe had eerder al aangekondigd dat er op sommige plaatsen een verbod op betogingen kan komen. Ook in de Zuid-Franse stad Toulouse zijn manifestaties in de omgeving van het centraal gelegen Place du Capitole vandaag verboden tussen 12 en 21 uur.

En ook Nice en Bordeaux hebben manifestaties van de gele hesjes verboden. In Nice is sprake van “un périmètre de protection”, een perimeter waarin alle gebouwen beschermd worden tegen vandalisme en plundering. Alleen inwoners mogen zich er nog in begeven. In Bordeaux baseert de prefectuur zich sinds november op een arrest dat alle manifestaties verbiedt in het centrum van de stad. De gele hesjes hebben zich daar overigens niet door laten afschrikken in de voorbije maanden. Ze hebben toch telkens een betoging georganiseerd.

De boete voor het manifesteren in een verboden zone wordt opgetrokken van 38 naar 135 euro.

Leger

Verder wordt in Parijs het leger ingezet om te voorkomen dat de protesten uit de hand lopen. Daarvoor worden speciale legereenheden ingeschakeld die al op straat aanwezig zijn om terreuraanslagen te voorkomen. De inzet van de militairen biedt de politie meer mankracht en mogelijkheden om de orde te handhaven, aldus een regeringswoordvoerder.

