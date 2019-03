‘Gele hesjes’ slaan aan het plunderen op Champs-Elysées: “Het zijn geen manifestanten, maar moordenaars” FVI AW

16 maart 2019

13u47

Bron: Belga 52 In Parijs zijn de ‘gele hesjes’ aan het plunderen geslagen op de Champs-Elysées. Onder meer een herenmodewinkel en een restaurant werden belaagd door gemaskerde demonstranten. Een bankgebouw en een kiosk werden in brand gestoken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Castaner noemt de gewelddadige relschoppers moordenaars. 82 relschoppers zijn opgepakt. Het is al de achttiende zaterdag op rij dat er geprotesteerd wordt tegen het fiscaal en sociaal beleid van de regering.

Even voor 14 uur werd in een gebouw in brand gestoken aan de boulevard Roosevelt nabij de Champs-Elysées, waar een bank is gevestigd. Minstens elf mensen raakten daarbij gewond, zo heeft het Franse persbureau AFP bij de brandweer vernomen. Ook twee agenten raakten gewond. De brandweer redde ook een vrouw en haar baby die geblokkeerd zaten op de tweede verdieping.

“Geen manifestanten, maar moordenaars”

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner schrijft op Twitter dat de daders “geen manifestanten of raddraaiers zijn, maar moordenaars”. “1.500 betogers zijn bijzonder gewelddadig”, stelde hij eerder vandaag.

Volgens de krant Le Parisien neemt het geweld ondertussen alleen maar toe. Zo zijn er al meerdere politievoertuigen aangevallen, met als gevolg dat ze rechtsomkeer moesten maken. Er werden ook barricades opgeworpen.

De politie zette traangas en waterkanonnen in om het geweld de kop in te drukken. De betogers reageerden door met stenen naar agenten te gooien. Ook een vrachtwagen van de gendarmerie werd aangevallen.

Les @PompiersParis et nos forces de l’ordre viennent de procéder à l’évacuation de tous les habitants d’un immeuble, délibérément incendié.

Le feu est maîtrisé.

Les individus qui ont commis cet acte ne sont ni des manifestants, ni des casseurs : ce sont des assassins. pic.twitter.com/mh0BgZACzf Christophe Castaner(@ CCastaner) link

Parijs had zich nochtans voorbereid op wat kon komen: gesloten metrostations, gebarricadeerde handelszaken, en een politiemacht van zowat vijfduizend manschappen met zes pantservoertuigen.

In parijs zouden er vandaag zo’n 10.000 mensen op straat zijn gekomen. Ook in Lyon, Bordeaux en Montpellier gaan nog steeds ‘gele hesjes’ de straat op. Vorige zaterdag betoogden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in heel Frankrijk 28.600 mensen.