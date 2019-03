‘Gele hesjes’ plunderen winkels op Champs-Elysées en vallen politieauto’s aan: “We staan tegenover 1.500 gewelddadige relschoppers” AW FVI

16 maart 2019

13u47

Bron: Belga 1 In Parijs zijn de ‘gele hesjes’ aan het plunderen geslagen op de Champs-Elysées. Onder meer een herenmodewinkel en een restaurant werden belaagd door gemaskerde demonstranten. Het is al de achttiende zaterdag op rij dat er geprotesteerd wordt tegen het fiscaal en sociaal beleid van de regering.

In de Franse hoofdstad kwamen vandaag zevenduizend tot achtduizend betogers opdagen. “1.500 onder hen zijn bijzonder gewelddadig”, stelt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

Volgens de krant Le Parisien neemt het geweld toe. Zo zijn er al meerdere politievoertuigen aangevallen, met als gevolg dat ze rechtsomkeer moesten maken. Er werden ook barricades opgeworpen.

De politie zette traangas en waterkanonnen in om het geweld de kop in te drukken. De betogers reageerden door met stenen naar agenten te gooien. Ook een vrachtwagen van de gendarmerie werd aangevallen. In totaal werden er al 44 relschoppers opgepakt.

Parijs had zich nochtans voorbereid op wat kon komen: gesloten metrostations, gebarricadeerde handelszaken, en een politiemacht van zowat vijfduizend manschappen met zes pantservoertuigen.

Ook in Lyon, Bordeaux en Montpellier gaan nog steeds ‘gele hesjes’ de straat op. Vorige zaterdag betoogden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in heel Frankrijk 28.600 mensen.