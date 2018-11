‘Gele hesjes’ in Frankrijk veroordeeld voor geweld tijdens brandstofprotest, ook in België zijn manifestanten door politie verdreven HA AW

19 november 2018

20u48

Bron: AFP, Belga 0 In Frankrijk zijn vandaag meerdere ‘gele hesjes’ veroordeeld omdat ze zich schuldig maakten aan geweld. Zo kreeg een 32-jarige lasser van de correctionele rechtbank van Straatsburg een effectieve celstraf van vier maanden opgelegd omdat hij het leven van derden in gevaar had gebracht en het verkeer hinderde.

De man vormde zaterdag op de A35 in Straatsburg een menselijke ketting tijdens een protestactie tegen de hoge brandstofprijzen en stak samen met nog vier andere actievoerders de middenberm over. De dertiger, vader van twee kinderen, had op zijn strafblad al 12 veroordelingen staan, waarvan de helft wegens geweldsdelicten. Hij was de enige betrokkene die onmiddellijk voor de rechter moest komen.



Zijn vier kompanen hadden geen strafblad en verschijnen pas in februari voor de correctionele rechtbank.

Het parket van Saint-Brieuc, in het departement Côtes-d'Armor, meldde op haar beurt dat een ‘geel hesje’ vandaag vier maanden cel met uitstel kreeg wegens onder andere "rebellie" en "bedreigingen" aan het adres van twee agenten tijdens een actie in Loudéac. De man kreeg ook een werkstraf van 40 uur opgelegd. Hij zou twee agenten van de motorbrigade die hem wilden oppakken hebben verwond.



Een andere actievoerder die beschuldigd wordt van geweld tegen een politieagent verschijnt in februari voor de rechter.

Meer politiegeweld vond plaats in Viry-Noureuil (Aisne), waar deze namiddag een agent tijdens zijn dienst uit zijn wagen was gestapt om een barrière te verplaatsen. Hij kreeg van een manifestant een vuistslag in het gezicht. De agent belandde in het ziekenhuis voor onderzoek. De dader werd opgepakt.

Ook in België verdreef de politie in het Henegouwse Tertre enkele tientallen manifestanten die er op de N50, aan het brandstofdepot Martens, een filterblokkade hadden opgetrokken. De versperring was in de loop van de namiddag opgetrokken. Nadat de manifestanten paletten in brand staken, snelde de brandweer te hulp en zette de politie een waterkanon in. De politie bleef nadien aanwezig om de veiligheid te garanderen.

Derde actiedag, 500 gewonden

In Frankrijk wordt vandaag voor de derde dag op rij actiegevoerd tegen de hoge brandstofprijzen. Benzinestations, wegen en rotondes worden door manifestanten geblokkeerd. Bij de acties vielen al zo’n 500 gewonden. Zaterdag kwam een vrouwelijke betoger om het leven nadat ze door een panikerende automobiliste werd aangereden.