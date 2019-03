“Geëvacueerde bevolking blijft geradicaliseerd”: strijd tegen IS in Syrië "ver van afgelopen” bvb

07 maart 2019

17u29

Bron: Belga 0 De strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië "is verre van beëindigd". Dat heeft de Amerikaanse generaal Joseph Votel, hoofd van de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten, vandaag in Washington gezegd.

"De recente waarnemingen van onze mannen en vrouwen op het terrein tonen dat de bevolking die geëvacueerd werd uit de laatste bolwerken van het kalifaat voor het merendeel onverbeterlijk, vastberaden en geradicaliseerd blijft", aldus Votel voor een commissie van het Amerikaanse Congres. "Wat we vandaag zien is niet de capitulatie van IS, maar een berekende beslissing van de jihadisten om de veiligheid van hun families te bewaken en hun capaciteiten te behouden door de kans te grijpen die de kampen hen bieden, of door zich te verbergen in afgelegen gebieden en het goede moment voor een heropstanding af te wachten."

De generaal noemt het inperken van de oppervlakte van het kalifaat "een monumentaal militair succes". "Maar de strijd tegen IS en het gewelddadig extremisme zit er helemaal nog niet op, en onze missie blijft dezelfde.”



Nog volgens de generaal zal de internationale gemeenschap "moeten beslissen over hoe ze de duizenden strijders en hun familieleden zal aanpakken". Die worden nu nog vastgehouden door de SDF, de Syrische Democratische Krachten die steun krijgen van het Westen voor hun strijd tegen IS.