"Geen toeval dat Puigdemont net in Duitsland geklist werd" Puigdemont naar verwachting in namiddag voor Duitse rechter ADN

26 maart 2018

12u15

Bron: Belga, ANP 2 De gewezen Catalaanse president Carles Puigdemont verschijnt naar verwachting deze namiddag voor een rechter in Duitsland. Dat zegt een woordvoerster van het openbaar ministerie in Sleeswijk-Holstein. Puigdemont werd gisteren in Duitsland opgepakt. Paul Bekaert, de Belgische advocaat van Puigdemont, verwacht dat een definitieve beslissing over het aanhoudingsbevel tegen de Catalaanse oud-minister-president nog lang kan aanslepen.

Carles Puigdemont werd opgepakt tijdens een politiecontrole in de Noord-Duitse deelstaat. Na de vaststelling van zijn identiteit moet de rechtbank beslissen of hij vastgehouden wordt. In theorie heeft de rechtbank tot net voor middernacht om de eerste hoorzitting uit te voeren.

Getipt?

Nadat Puigdemont vanuit Denemarken Duitsland binnen was gereden, werd hij ingerekend op basis van een internationaal arrestatiebevel dat door Spanje is uitgevaardigd. Hij was onderweg van Finland naar België en nam de wagen precies om luchthavencontroles te vermijden, zegt zijn Belgische advocaat Paul Bekaert. Volgens Bekaert is de kans reëel dat de Spaanse politiediensten hun Duitse collega's hebben getipt, en is het geen toeval dat er gewacht werd tot hij door Zweden en Denemarken was, landen die minder soepel zouden uitleveren. Puigdemont werd volgens Bekaert pas 30 kilometer voorbij de Deens-Duitse grens opgepakt.

"Weken of maanden"

Bekaert denkt dat een definitieve beslissing over het aanhoudingsbevel nog lang kan aanslepen. "Het kan nog weken of maanden in beslag nemen. "Ik ga niet naar Duitsland", laat Bekaert ook weten. "Er is een Duitse advocaat aangesteld en ik heb al contact met hem gehad. Met mijn cliënt heb ik geen contact gehad sinds hij gearresteerd is. De hoorzitting over zijn aanhouding heeft nog niet plaatsgevonden. Men heeft daar 24 uur de tijd voor."

"In Duitsland is de procedure totaal anders dan in België", legt hij uit. "In Duitsland is de eerste rechter er enkel voor identificatie en de zaak wordt dan verzonden naar het hof van hoger beroep. Het hof van beroep kan hem wel voorwaardelijk vrijlaten, dat is voorzien in de Duitse wet." De maximale termijn voor een definitieve beslissing over de uitlevering van Puigdemont aan Spanje, op basis van een Europees aanhoudingsbevel, bedraagt 60 dagen.

Puigdemont wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met regels van het Catalaanse parlement.

De Spaanse regering noemt de arrestatie van Puigdemont "goed nieuws", en het toont aan dat de instellingen functioneerden, zo citeerde het Spaanse persbureau Europa Pres vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría in een eerste officiële reactie van Madrid. Regeringsleider Mariano Rajoy heeft zich na de arrestatie al beraden met de leiders van andere parlementaire fracties, zo citeert het persbureau regeringsvertegenwoodigers. Nadere details zijn nog niet bekend.

Duitsland zegt dat beslissingen over het al dan niet uitleveren van de voormalige Catalaanse leider nu in handen zijn van de regionale rechtbank in Sleeswijk-Holstein. Regeringswoordvoerder Steffen Seibert benadrukt dat de uitleveringszaak wordt behandeld volgens de "Duitse wetten en de bepalingen rond Europese arrestatiebevelen" en dat de Catalaanse kwestie alleen in het kader van de Spaanse wetgeving kan worden opgelost.

"Spanje is een democratische rechtsstaat en het blijft de overtuiging van de (Duitse) federale regering dat het Catalonië-conflict moet worden opgelost binnen het Spaanse juridische en constitutionele kader", voegt hij daaraan toe.

Protest

Zo'n 50.000 Catalanen zijn gisteren in Barcelona de straat op gegaan om te protesteren tegen de arrestatie van Puigdemont. Tijdens de demonstraties in Catalaanse hoofdstad kwam het tot confrontaties tussen actievoerders en de politie waardoor meer dan 90 mensen gewond raakten. In andere steden vielen nog eens acht gewonden.