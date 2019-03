“Geen respect voor grootste feest van land”: Braziliaanse president krijgt storm van kritiek na delen expliciet filmpje carnaval LH

06 maart 2019

19u10

Bron: The Guardian 0 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zich op Twitter vragen gesteld bij de losbandigheid van het carnaval in zijn land. Hij deed dat met een erg expliciet filmpje dat werd gemaakt tijdens de feestelijkheden in São Paulo. Zijn opmerking wordt echter door een massa Brazilianen bekritiseerd.

In het filmpje dat Bolsonaro deelde, zijn eerst twee schaars geklede feestende mannen te zien. Op een gegeven moment begin een van de mannen over de andere zijn hoofd te plassen. “Ik voel me niet comfortabel dit te laten zien, maar de bevolking verdient het de waarheid te kennen. Dit is wat op veel plaatsen van het carnavalsfeest geworden is”, tweette hij voor zijn 3,4 miljoen volgers.

Veel Brazilianen vinden dat de video die hun president deelde het wereldberoemde carnavalsfeest, dat elk jaar miljoenen inwoners op de been brengt, in een kwaad daglicht zet. Volgens sommige critici zou zijn kritiek er gekomen zijn omdat er tijdens de straatfeesten van afgelopen dagen tegen Bolsonaro werd geprotesteerd.

“Waar is het respect?”

“Waar is het respect van de president?”, vroegt Monica Francisco, een links congreslid uit Rio de Janeiro zich af. “Een president moet op zijn minst respect tonen voor het grootste feest van het land. Een feest dat symbool staat voor onze diversiteit en onze cultuur”, voegde Francisco eraan toe. “Hiermee laat hij zien dat hij niet weet hoe hij moet omgaan met de spontane protesten tegen hem.” Ook waren verschillende carnavalisten over het he land verkleed als Bolsonaro.