"Geen bewijs voor aantijgingen tegen Kavanaugh in FBI-rapport" Simone van Zwienen

04 oktober 2018

11u17

Bron: AD 0 Het FBI-rapport over de beschuldigingen tegen de Amerikaanse kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh heeft geen bewijs geleverd voor die aantijgingen. Dat meldde The Wall Street Journal op basis van regeringsfunctionarissen, maar het was niet duidelijk of die het hele rapport hadden ingezien.

De FBI heeft verslagen van verhoren bij het Witte Huis ingeleverd en senatoren van de juridische commissie krijgen die binnen enkele uren onder ogen. Mogelijk dat die wel bewijs zien. Verwacht wordt dat de commissie vrijdag stemt over de voordracht van Kavanaugh.

Vorige week vrijdag besloot de commissie de stemming uit te stellen en de FBI onderzoek te laten doen naar de beschuldigingen van seksuele misdragingen door Kavanaugh. Dat gebeurde na een dramatische hoorzitting met Kavanaugh en Christine Blasey Ford. Zij zegt door Kavanaugh te zijn aangerand in zijn studietijd.

Betasten

Als 15-jarig meisje ontmoette ze op een feestje Brett Kavanaugh; destijds een dronken 17-jarige, nu president Trumps gedroomde kandidaat-rechter. Kavanaugh zou Ford op een bed hebben gedrukt, waarna hij haar betastte en probeerde haar uit te kleden. Beschonken hield hij zijn hand over haar mond, zodat ze niet kon schreeuwen, herinnert ze zich. "Ik dacht dat hij me per ongeluk zou kunnen vermoorden", zei ze tegen The Washington Post. Ze kon ontsnappen toen een toekijkende vriend van Kavanaugh bovenop het duo sprong. Kavanaugh zelf ontkent alles.

Ford had haar verhaal anoniem willen delen met senatoren die de kandidatuur van Kavanaugh moeten goedkeuren, maar toen haar naam uitlekte, besloot ze toch een interview te geven. Na dagen gebakkelei tussen haar advocaten en senatoren, ging ze ook akkoord om te getuigen in een hoorzitting. "Mijn burgerlijke verantwoordelijkheid weegt op tegen mijn angst voor wraak", zei ze daarover in The Washington Post.

Kijk hier naar de verklaring van Kavanaugh: