"Geen bewijs dat zenuwgas uit Rusland kwam", zegt Brits militair laboratorium TT & TTR

03 april 2018

17u31

Bron: Reuters, Belga 18 Het Britse militaire onderzoekscentrum kan niet met 100 procent zekerheid zeggen dat het gif waarmee ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter zijn vergiftigd, afkomstig was uit Rusland. Dat verklaarde het agentschap vandaag, dat er wel aan toevoegde dat het gif wel degelijk Novitsjok was, een uiterst giftige stof die door de Russen is ontwikkeld tijdens de Koude Oorlog.

"We hebben het kunnen identificeren als Novitsjok, een militair zenuwgif", aldus Gary Aitkenhead, hoofd van het Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) in Portdon Down, waar de stalen Novitsjok zich bevinden. "Het is onze job om wetenschappelijk bewijsmateriaal te verstrekken om te staven om welk zenuwgas het gaat. We hebben het geïdentificeerd als zijnde van een bepaalde familie, maar het is niet onze job om te zeggen waar het gemaakt is." Om de bron te kunnen ontdekken is er "andere input" nodig, klinkt het.

"We hebben de exacte bron niet kunnen achterhalen, maar hebben de wetenschappelijke info overgemaakt aan de regering. Die heeft daarna een aantal andere bronnen en andere informatie gebruikt om de puzzelstukjes samen te brengen tot de bekende conclusies." Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie van de inlichtingendiensten.

Aitkenhead bevestigde wel dat de substantie alleen gemaakt kan worden "met extreem gesofisticeerde methodes", die "alleen een staat" kan beheersen. Porton Down heeft de informatie nu overgemaakt aan de Britse regering. De Organisatie Voor het Verbod op Scheikundige Wapens (OPCW) moet zich nog uitspreken over de afkomst van het gebruikte zenuwgas.

Volgens de Britse regering zit Rusland achter de aanval op de voormalige dubbelspion en zijn dochter begin maart in Salisbury. Moskou ontkent dat ten stelligste en zegt dat de vergiftiging opgezet spel is om de Russen te kunnen beschuldigen. Sinds de aanval hebben een groot aantal Westerse landen Russische diplomaten uitgewezen, waarna ook Rusland ambassadepersoneel het land heeft uitgewezen. De Skripals liggen intussen nog altijd in een Brits ziekenhuis. Dochter Joelia is aan de beterhand en zou bij bewustzijn zijn, maar haar vader is nog altijd kritiek. Volgens Aitkenhead bestaat er in elk geval geen tegengif voor Novitsjok.