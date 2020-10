"Geen asiel meer voor illegale migranten in Verenigd Koninkrijk" jv

De Britse regering zou in de toekomst systematisch asiel weigeren aan migranten die met bootjes het Kanaal oversteken, of een andere illegale route gebruiken om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Dat schrijft de Sunday Times op basis van een interview met de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. Zij zal haar plannen later vandaag uit de doeken doen op een congres van de Conservatieve Partij. Volgens de Britse zender BBC gaat het om "de grootste omwenteling van het Britse asielsysteem in decennia".

De minister heeft haar zogenaamde "fair borders bill" klaar, een "eerlijke grenzen wet". Daarbij zouden migranten een andere behandeling krijgen naargelang ze mensensmokkelaars hebben betaald om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen of niet, aldus de krant. De regering zou wel nieuwe "legale routes" mogelijk maken voor zij die op de vlucht zijn voor geweld. Buitenlandse criminelen en asielzoekers van wie blijkt dat ze geen bescherming nodig hebben, zullen gedeporteerd worden, zo staat in het wetsontwerp.

"Vandaag wordt iedereen die naar ons land komt en een asielaanvraag indient, op dezelfde manier behandeld, los van de manier hoe ze ons land zijn binnengekomen. En dat is niet eerlijk", zegt Patel in het kranteninterview. Aan de BBC zegt ze dat het huidige asielsysteem "kapot" is, na jaren van passiviteit door opeenvolgende regeringen. "We zullen de morele, wettelijke en praktische problemen aanpakken", belooft ze.

In september probeerde nog een recordaantal migranten de oversteek over het Kanaal te maken. Dat gebeurt vaak met kleine bootjes of verscholen in vrachtwagens, een levensgevaarlijke onderneming.

Eerder deze week waren er al berichten over plannen om asielzoekers onder te brengen in afgedankte veerboten voor de Britse kust, of op een afgelegen eiland in de Atlantische Oceaan. Er waren ook berichten over het opwerpen van obstakels op zee, om bootjes tegen te houden. Gene van die pistes zijn al bevestigd door Patel.