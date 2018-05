“Geef me alstublieft een kans om te leven”: terminaal zieke Abi (15) heeft dringend donornier nodig IB

13 mei 2018

03u27

Bron: The Mirror 0 Toen de Britse regering een wetswijziging aanbracht om een duur medicijn voor de doodzieke Abi Longfellow beschikbaar te maken, dacht het meisje dat haar leven gered was. Enkele maanden later hangt het opnieuw aan een zijden draadje: als het meisje niet snel een donornier krijgt, zal ze sterven.

De vijftienjarige Abi ligt twaalf uur per dag aan een dialyse sinds ze vier jaar geleden met een zeldzame auto-immuunziekte werd gediagnosticeerd waardoor haar nieren het begeven. Een handtekeningenactie zorgde enkele maanden geleden voor een doorbraak: nadat meer dan tweehonderdduizend mensen hun handtekeningen plaatsten onder een petitie die de regering verzocht om het dure ‘wondermedicijn’ eculizumab aan haar en andere patiënten die aan dezelfde aandoening lijden ter beschikking te stellen, werd er een wetswijziging doorgevoerd.

Abi’s strijd leek voorbij, haar leven gered. Maar in een gruwelijke twist blijkt nu dat het meisje niet aan de behandeling kan beginnen, tot ze een geschikte donornier heeft. "We dachten dat als ze toegang had tot het medicijn, een geschikte donornier wel snel zou volgen", zegt Abi's moeder Jo. Dat bleek echter te optimistisch gedacht: er is nog steeds geen match gevonden voor hun dochter en dat zorgt voor ondragelijke spanning en angst bij Abi zelf. “Geef me alsjeblief een tweede kans op leven”, pleitte Abi voor haar leven in een emotionele post op Facebook. “Geef me een kans om van de dialyse af te komen en voor mezelf te kunnen zorgen. Ik weet dat het veel gevraagd is van vreemden, maar ik wil zo graag leven.”

Perfecte match

De ouders van het meisje, Jo en Andy Longfellow uit Wakefield bij York hebben zichzelf allebei laten testen om te zien of zij geen nier kunnen afstaan aan hun dochter. Aanvankelijk leek het alsof de nier van haar vader een match zou zijn voor Abi, maar uiteindelijk bleek uit verdere tests dat haar lichaam het orgaan zou afstoten. De nier van haar moeder is wél een perfecte match, maar de dokters willen die niet gebruiken omdat de vrouw een probleem met haar bloed heeft en de operatie te riskant vinden. De tante van Abi, Kath Webb (55) heeft al drie keer aangeboden om haar eigen orgaan af te staan aan iemand die een match zou zijn voor Abi, maar dat heeft tot nu toe nog niets opgebracht.

“Vorige week brak Abi in het ziekenhuis”, vertelt moeder Jo. “Ze heeft zo’n grote last om te dragen. Ze kan met niemand praten over haar angsten omdat ze die zelf amper onder controle heeft. Het breekt mijn hart wanneer ik haar hoor zeggen dat ze bang is dat ze jong sterft.”

In het Verenigd Koninkrijk sterven jaarlijks zo’n duizend mensen omdat ze niet op tijd een donororgaan krijgen.