“Gedrag Trump gevormd door zijn vader: narcist die het leven van elke Amerikaan bedreigt” kv jv

08 juli 2020

08u17

Bron: Belga 94 Mary Trump (55) noemt haar oom een “gevaarlijke narcist” voor wie “het nooit genoeg was” in haar zogenaamde ‘alles onthullende’ boek over de Amerikaanse president. Toen hij nog een high school-leerling was, liet Donald Trump zijn toelatingsexamen voor verdere studie door een stroman doen die hij daarvoor goed betaalde. Dat haalt The New York Times uit het boek. Zo kon Trump later naar de prestigieuze Wharton Business School, schrijft zijn nicht, Mary Trump.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Officieel verschijnt het werk - getiteld ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’ - pas op 14 juli, maar passages verschijnen nu al in de media. Trump zou het bedriegen als een ‘way of life’ hebben omarmd.

The Washington Post meldt dat volgens Mary Trump verwaarlozing en jeugdtrauma’s het wereldbeeld van de 45ste president van de Verenigde Staten hebben gevormd. Haar oom was altijd bang om te worden afgekeurd door diens vader Fred. “Door Donalds toegang tot zijn gevoelens te beperken, en hem te leren dat veel van zijn gevoelens onacceptabel waren, beschadigde Fred zijn zoons kijk op de wereld”, aldus Mary Trump, die psycholoog is.

“Dit gaat veel verder dan gewoon narcisme”, schrijft ze over haar 74-jarige oom, aldus de BBC. “Donald is niet simpelweg zwak, zijn ego is een kwetsbaar iets dat elk moment moet worden versterkt omdat hij diep van binnen weet dat hij niets is van wat hij beweert te zijn.”

De Britse krant The Guardian tekent op uit het boek dat Donald Trump als kind getraumatiseerd raakte, toen hij een tijd lang het contact met zijn moeder kwijtraakte. “Na minstens een jaar door zijn moeder te zijn verlaten, en toen zijn vader niet voldeed aan zijn behoefte om zich veilig, geliefd, gewaardeerd of gekend te voelen, leed Donald de ontberingen die hem voor de rest van zijn leven zouden tekenen.”

In het boek beschrijft Mary Trump, opnieuw volgens de BBC, ook hoe ze belastingdocumenten van Donald Trump overmaakte aan The New York Times. De krant puurde er een artikel uit over de dubieuze zaakjes en fraude die uit de papieren naar voren kwam. Het was Trumps manier om het fortuin van zijn vader aanzienlijk te vergroten. Mary Trump schrijft dat ze zich toen gelukkig voelde. “Ik moést Donald neerhalen.”

Toen ze 29 was, maakte Donald Trump volgens Mary Trump misplaatste toespelingen op het lichaam van zijn nicht. Hij was toen getrouwd met Marla Maples, zijn tweede vrouw.

Onlangs deed de Trump-familie nog pogingen het boek te laten verbieden, maar tevergeefs. Uitgeverij Simon & Schuster prijst het boek aan als “duistere geschiedenis” van de familieclan. Het Witte Huis ontkent ook dat vader Fred meedogenloos was voor zijn zoon Donald Trump.

Mary Trump bracht een groot deel van haar jeugd door in het grootouderlijk huis in New York. Ze maakte er talloze familiebijeenkomsten en feesten mee. Ze is de dochter van Donalds overleden oudere broer Fred junior. Hij stierf in 1981 op 42-jarige leeftijd aan een hartaanval veroorzaakt door zijn alcoholverslaving.