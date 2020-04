“Gebruik toch je gezond verstand”: Chinezen troepen massaal samen nu lockdown opgeheven is Sven Van Malderen

07 april 2020

13u32

Bron: CNN 50 De lockdown (deels) opheffen? Geen evidentie, zo bewijzen beelden die momenteel uit China binnenstromen. Vorige zaterdag stonden bijvoorbeeld duizenden toeristen op elkaar gepropt om een bergachtig natuurgebied in de provincie Anhui te bezoeken. Bijna allemaal droegen ze een mondmasker, maar het blijft een groot risico op het losbarsten van een nieuwe coronagolf.



Volgens medewerkers was de enorme file ontstaan omdat de temperatuur van de bezoekers eerst gemeten moest worden. Pas als die in orde was, mochten ze de bergketen Huangshan betreden.

Om 7.48 uur werd de toegang echter al afgesloten. “Maximumcapaciteit van 20.000 personen bereikt”, klonk de officiële uitleg. Het geeft alvast aan hoe hoog de nood was om er na maanden quarantaine met z’n allen op uit te trekken.

People are packed at Huangshan (Yellow Mountain), a jagged range of more than 70 knifelike peaks in eastern China’s Anhui province, after quarantine ban lifted in most parts of China #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/SiVunZJys5 Keith Zhai(@ QiZHAI) link

Op sociale media barstte de nodige kritiek los. “Als sardienen in een blik. Dit is onverantwoord. Gebruik toch je gezond verstand”, klonk het onder meer.

Gelijkaardige taferelen speelden zich echter af in de Bund (een 1,5 km lange oeverpromenade in Shanghai, red.). Ook de winkels en de restaurants in de stad leken weer als vanouds te draaien. In Peking zorgde de opening van parken dan weer voor een massale toeloop.

Het is intussen meer dan drie maanden geleden dat het coronavirus uitbrak in Wuhan. Tijdens de piek telde China dagelijks duizenden besmettingen, maar gisteren werden er nog maar 39 nieuwe gevallen opgetekend. Volgens de officiële cijfers - als zijn die met een stevige korrel zout te nemen - zijn er in het hele land 3.335 doden gevallen.

Gezondheidsexperts waarschuwen echter dat China nog niet uit de miserie is. “We zijn in een nieuwe fase beland, maar deze epidemie is nog niet achter de rug”, stelt de Chinese topepidemioloog Zeng Guang.

De regering wil zo snel mogelijk terug overschakelen naar een normaal leven, maar lijkt in haar enthousiasme enkele stappen over te slaan. Plannen om de bioscopen weer te openen, dienden in allerijl afgevoerd te worden. En in Shanghai moesten verschillende toeristische attracties na tien dagen weer de deuren sluiten.

De Chinese staatskrant People’s Daily riep via sociale media op om niet massaal samen te komen. “Het is begrijpelijk dat mensen hun huizen willen verlaten, maar we moeten waakzaam blijven”, stelt een opiniemaker. “Als er dragers van het virus aanwezig zijn, kunnen de gevolgen zwaar zijn.”

In Hongkong vreest epidemioloog Yuen Kwok-yung intussen voor een derde golf. De terugkeer van burgers en expats uit Europa en het Verenigd Koninkrijk leidde er eind maart al tot een nieuwe uitbraak. In minder dan twee weken tijd steeg het aantal besmettingen van 317 tot bijna 900.

“Het is een optie om weer strengere maatregelen op te leggen om de epidemie in te dijken”, aldus verantwoordelijke Bernard Chan. “Denk bijvoorbeeld aan take-away voor restaurants of een heuse lockdown. Er kan dan weer paniek ontstaan, maar het alternatief zal misschien nog slechter uitdraaien.”

