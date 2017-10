"Gassector spendeerde 100 miljoen euro in lobbywerk Europese Unie" SI

16u07

Bron: Belga 2 AFP De gasindustrie heeft in 2016 liefst 100 miljoen euro gespendeerd aan lobbywerk in de Europese Unie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de ngo Corporate Europe Observatory. "Europa blijkt erg gevoelig voor de druk van de industrie, waardoor er een beleid ontstaat dat de gassector wettelijke, politieke en financiële steun geeft", luidt het.

De gassector stelt 1.000 lobbyisten tewerk in Europa. Tussen november 2014 en augustus 2017 belegden zij meer dan 460 keer een vergadering met eurocommissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Canete en de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Maros Sefcovic. Volgens het rapport van Corporate Europe Observatory, dat grote bedrijven en hun lobbyisten onder de loep neemt, komt dat neer op gemiddeld drie vergaderingen per week.

De in Brussel gevestigde lobbywaakhond voegt er nog aan toe dat de gegevens in het rapport niet overdreven zijn en er wellicht nog meer gelobbyd wordt omdat veel bedrijven en hun lobbyisten onder de radar blijven. De bedrijven die volgens de ngo het meeste geld uitgeven aan lobbywerk zijn The European Chemical Industry Council, General Electric, Shell en BP.

Meer transparantie

Aardgas is volgens meerdere rapporten niet geschikt om de klimaatopwarming af te wenden, zegt de ngo. "In plaats van te investeren in meer wind- en zonne-energie, wil de Europese Unie meer investeren in internationale gaspijplijnen om meer gas in te voeren uit onder meer Azerbeidzjan en Algerije, twee landen die ook nog eens slecht scoren wat betreft het respecteren van de mensenrechten", zegt Corporate Europe Observatory. De lobbywaakhond raadt Europa onder meer aan om een moratorium in te voeren voor alle nieuwe projecten rond gasinfrastuctuur en pleit voor meer transparantie rond lobbywerk.

Volgens Climaxi, de beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, zorgen die gasleidingen ervoor dat Europa nog veertig tot vijftig jaar verder vasthangt aan de fossiele brandstof gas. "Precies dat wil het klimaatakkoord van Parijs vermijden. Europa ondergraaft zijn eigen doelstellingen", zegt Filip De Bodt van Climaxi vzw.

Volgens hem is één van de hoofdactoren in dit verhaal het Belgische Fluxys. Climaxi roept Fluxys op zijn investeringen in de TAP-pijpleiding af te bouwen. "TAP is de pijplijn die vertrekt in Azerbeidzjan en via Turkije, Griekenland in Italië Europa binnenkomt. Fluxys heeft 20 procent belang binnen de Europese koepel die die leiding aanlegt en wordt voor iets meer dan 50 procent gecontroleerd door Publigas, de verzameling van lokale Belgische energie-intercommunales", aldus De Bodt.