"Ga niet naar haar lichaam kijken": tragisch advies van lijkschouwer aan familie van Instagram-model (20) dat omkwam op superjacht Joeri Vlemings

04 september 2018

16u34

Bron: Daily Mail, news.com.au 3 De lijkschouwer heeft de doodsoorzaak vastgesteld van Sinead McNamara, het Australische model dat vrijdag omkwam op de luxejacht van een Mexicaanse multimiljardair in Griekenland. Hij raadde de familie ook af de overledene te gaan groeten, omdat haar lichaam te zwaar toegetakeld is. Ook de kapitein die als eerste op het drama uitkwam, is zwaar onder de indruk. McNamara stierf door ophanging.

Het was vrijdag de laatste werkdag als bemanningslid op het indrukwekkende superjacht van 120 miljoen euro voor Sinead McNamara, een 20-jarig model en influencer met meer dan 28.000 volgers op Instagram (na haar dood zijn er nog enkele duizenden bijgekomen). Ze had enkele uren later al afgesproken met haar moeder en zus voor een familievakantie in Griekenland. Het schip - de Mayan Queen IV, eigendom van de Mexicaanse superrijke zakenman Alberto Bailleres (87) - lag aangemeerd in Agostoli op het Griekse eiland Kafalonia. Bailleres was enkele dagen eerder al met zijn familie weer naar Mexico gevlogen. McNamara was nog alleen met een twintigtal crewleden aan boord.

Happy little 🍩 Een foto die is geplaatst door null (@sineadmcnamara) op 20 jul 2018 om 18:13 CEST

Die vrijdagochtend rond kwart voor twee merkte de kapitein van een ander superjacht dat daar voor anker lag na een avondje uit plots Sinead McNamara op. Ze bevond zich op het achterdek van de Mayan Queen IV. De kapitein riep haar, maar ze reageerde niet. Hij sloeg daarop alarm.

McNamara werd even later verstrikt in touwen en bewusteloos aangetroffen. Ze werd in comateuze toestand afgevoerd, maar overleed in de helikopter op weg naar Athene.

Een foto die is geplaatst door null (@sineadmcnamara) op 16 jul 2018 om 23:30 CEST

De lijkschouwer bevestigde aan de Daily Mail dat de doodsoorzaak ophanging was. De speurders blijven bij hun eerste vermoedens dat Sinead McNamara zichzelf van het leven beroofde. De resultaten van enkele bijkomende onderzoeken kunnen nog maanden op zich laten wachten.

De lijkschouwer zei verder dat hij Sineads mama Kylie en zus Lauren heeft aangeraden om niet te gaan kijken naar het lijk van hun dierbare overledene in het mortuarium, omdat het volgens hem "in zo'n vreselijke staat" is.

🕊 Een foto die is geplaatst door null (@sineadmcnamara) op 13 jul 2018 om 06:13 CEST

De kapitein die de Instagramster vond, vertelde nog dat een arts aan boord van de Mayan Queen IV minutenlang geprobeerd heeft Sinead McNamara te reanimeren. Tevergeefs. De familie blijft achter met duizenden vragen over wat er zich in het hoofd afspeelde van de vrolijke Sinead die op Instagram zo van het leven leek te genieten. Al postte ze twee weken geleden wel een opvallend bericht bij een foto van zichzelf op een quad: "Mijn hoofd is helemaal in de war. Breng mij terug naar hier, waar mijn enige zorg was om mijn schedel niet te breken".

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

My head is all over the shop today 🌪🌋 take me back to this where my only worry was not cracking my skull open 💉 Een foto die is geplaatst door null (@sineadmcnamara) op 19 aug 2018 om 15:07 CEST

Last year in the Mediterranean, can’t wait for this years med season warm weather couldn’t come soon enough 💦 Een foto die is geplaatst door null (@sineadmcnamara) op 10 mei 2018 om 23:58 CEST

💸 Een foto die is geplaatst door null (@sineadmcnamara) op 01 jul 2018 om 10:16 CEST

Boats & tequila💁🏼‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@sineadmcnamara) op 11 feb 2018 om 00:47 CET

