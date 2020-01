“Frustrerend en vernederend”: Japanse moet zwangerschapstest ondergaan alvorens ze vliegtuig op mag Sven Van Malderen

18 januari 2020

13u15

Bron: Wall Street Journal 0 Grote consternatie bij Midori Nishida: de 25-jarige Japanse wilde in november van Hong Kong naar de Noordelijke Marianen vliegen om haar ouders te bezoeken, maar moest daarvoor eerst een zwangerschapstest ondergaan. “Een frustrerende en vernederende ervaring”, noemt ze het zelf.

Saipan, het grootste eiland van de Noordelijke Marianen, staat bekend om haar geboortetoerisme. Wie daar bevalt, kan haar kind een Amerikaans paspoort bezorgen. Van die regeling wordt dan ook gretig gebruik gemaakt: in 2018 bleken meer ‘toeristen’ dan lokale vrouwen er een kind op de wereld gezet te hebben (582 baby’s tegenover 492; nvdr). Vooral Chinezen trekken naar het gemenebest van de Verenigde Staten, een visum hebben ze daar niet voor nodig.

Om die praktijk het hoofd te bieden, kwam luchtvaartmaatschappij Hong Kong Express met een opmerkelijke maatregel op de proppen. De zwangerschapstest dus...

“Had geen keuze”

“Ik moest eerst een vragenlijst invullen. Daar wilden ze al weten of ik zwanger was. Dat was voor alle duidelijkheid niet het geval”, aldus Nishida.

Maar blijkbaar geloofden ze haar niet. “Een werknemer nam me mee naar het toilet en daar moest ik de zwangerschapstest uitvoeren. Ik vroeg nog of dat echt nodig was. Nee dus, ik mocht weigeren. Maar dan mocht ik het vliegtuig niet op. Ik had met andere woorden geen keuze. Ik was compleet in de war, zoiets had ik nooit eerder meegemaakt. Dit voelde heel discriminerend aan.”

Excuses

Nadat de ‘Wall Street Journal’ haar verhaal opgepikt had, volgden er excuses van de luchtvaartmaatschappij. “We voeren zulke controles sinds februari uit om te voldoen aan de strengere Amerikaanse immigratiewetten. Maar u heeft gelijk, dit hoort niet. We zijn er daarom ook mee gestopt”, aldus een woordvoerder.

Nishida is opgelucht dat geen enkele andere vrouw “zo’n boertige procedure” nog zal moeten ondergaan. “Ze hadden dit zeker professioneler kunnen aanpakken, maar ze beseffen tenminste dat ze verkeerd zaten. Daar kan ik mee leven.”

