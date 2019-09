“Franse toeriste slachtoffer van groepsverkrachting in Platja d’Aro” ttr

01 september 2019

21u04

Bron: La Vanguardia, El Caso 18 buitenland Een 27-jarige Franse toeriste heeft bij de Spaanse politie aangifte gedaan tegen drie mannen wegens een groepsverkrachting in Platja d’Aro, aan de Costa Brava. Dat hebben bronnen bij de politie gemeld aan de krant La Vanguardia.

De vrouw verklaarde aan de politie dat drie mannen haar benaderden bij de uitgang van een pub in de kustgemeente. Vervolgens namen ze haar mee naar Playa Grande. Daar zou ze deze ochtend door de drie mannen zijn verkracht. Een passant, die de vrouw aantrof, verwittigde rond 6.30 uur de politie. Volgens La Vanguardia werd de toeriste overgebracht naar het Palamos-ziekenhuis.

Onderzoekers proberen momenteel op basis van camerabeelden de verdachten te identificeren. Voorlopig is er nog geen enkel spoor van hen. Meer details wil de politie niet kwijt over de zaak.



In Spaanse media verschenen de laatste maanden verschillende berichten over groepsverkrachtingen. Vorige maand nog deed een 25-jarige Nederlandse aangifte bij de Spaanse politie. Ze getuigde dat drie mannen haar hadden verkracht in de badplaats Blanes aan de Costa Brava. Er werden toen drie Cubanen - twee van 19 jaar en een van 54 jaar oud - aangehouden, maar na het betalen van een borgsom werden ze vrijgelaten.

Ook een andere verkrachtingszaak wekte deze zomer veel woede in Spanje. Een 14-jarig meisje werd in Manresa - een stad in het noordoosten van Spanje - verkracht door zes jonge mannen, maar de openbare aanklagers oordeelden dat er geen sprake was van verkrachting omdat het meisje op het moment van de feiten zich fysiek niet verzette. Ze was dronken en onder invloed van drugs.