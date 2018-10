"Frans Timmermans wil voorzitter van Europese Commissie worden" SVM

09 oktober 2018

18u21

Bron: Belga 3 Frans Timmermans wil Jean-Claude Juncker opvolgen aan het hoofd van de Europese Commissie. Dat schrijft de nieuwssite Politico. De eerste vicevoorzitter w ilde zelf nog niet reageren.

Frans Timmermans gaat al langer over de tongen als mogelijke 'Spitzenkandidat' voor de Europese socialisten van PES, maar dat zou nu zo goed als officieel zijn. Politico baseert zich onder meer op een brief van de voorzitster van de Duitse SPD, Andrea Nahles. Daarin spreekt ze haar steun voor Timmermans uit.

"Ik ben ervan overtuigd dat Frans Timmermans de Europese socialistische familie verenigt en sterker maakt. Hij zal ons naar een sterk resultaat leiden in de verkiezingen van het Europees parlement volgend jaar", schreef ze op 5 oktober aan twee PES-kopstukken.

Steun van acht nationale partijen nodig

Volgens drie bronnen binnen het Europees parlement heeft de 57-jarige Nederlander inderdaad voldoende steun vergaard binnen de PES om zich kandidaat te stellen voor de job van Commissievoorzitter. Om genomineerd te worden, moet een kandidaat de steun hebben van zijn eigen partij -in het geval van Timmermans de PvdA in Nederland- en acht andere nationale partijen binnen de Europese fractie.

De Europese socialisten hebben met eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Maros Sefcovic al een 'kandidaat-Spitzenkandidat'. De Slovaak maakte vorige maand bekend dat hij meedingt naar de job van Commissievoorzitter. De Europese socialistische partijen hebben nog tot 18 oktober om een kandidaat naar voren te schuiven. De PES maakt haar Spitzenkandidat in december bekend op een congres.

Mogelijke problemen

Het mandaat van huidig Commissievoorzitter Juncker loopt eind volgend jaar af. De Luxemburger -van de christendemocratische EVP- gaf eerder al aan dat hij zichzelf niet wil opvolgen.

Als Timmermans Spitzenkandidat wordt, kan dat zijn partij in Nederland nog moeilijkheden opleveren. Hij moet dan immers ook de Europese lijst van de PvdA trekken, maar die post is al ingenomen door zijn partijgenoot Paul Tang. Het partijbestuur geeft Timmermans nog tot half oktober om zijn kandidatuur in te dienen, maar het is niet duidelijk of Tang dan zal willen wijken. Als hij weigert, moet de PvdA de knoop doorhakken in een intern referendum.